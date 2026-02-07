https://crimea.ria.ru/20260207/ssha-khotyat-zavershit-ukrainskiy-konflikt-do-leta--zelenskiy-1153024758.html

США хотят завершить украинский конфликт до лета – Зеленский

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Военные действия на Украине планируется завершить до лета. С таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского."Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну", – сказал Зеленский журналистам.Глава киевского режима добавил, что такие временные рамки, поставленные американской стороной, могут вызвать давление. Однако не уточнил, на кого именно."Вероятно, что следует ожидать давления со стороны американцев в отношении таких временных рамок прекращения активных боевых действий", – добавил он.Кроме того, по его словам, следующие трехсторонние переговоры могут начаться в США уже на следующей неделе. Украинская сторона уже подтвердила свое участие.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-ДабиПотеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФВ ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по Украине

