США хотят завершить украинский конфликт до лета – Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Военные действия на Украине планируется завершить до лета. С таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского."Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну", – сказал Зеленский журналистам.Глава киевского режима добавил, что такие временные рамки, поставленные американской стороной, могут вызвать давление. Однако не уточнил, на кого именно."Вероятно, что следует ожидать давления со стороны американцев в отношении таких временных рамок прекращения активных боевых действий", – добавил он.Кроме того, по его словам, следующие трехсторонние переговоры могут начаться в США уже на следующей неделе. Украинская сторона уже подтвердила свое участие.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-ДабиПотеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФВ ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по Украине
12:54 07.02.2026 (обновлено: 13:33 07.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Военные действия на Украине планируется завершить до лета. С таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.
"Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну", – сказал Зеленский журналистам.
Глава киевского режима добавил, что такие временные рамки, поставленные американской стороной, могут вызвать давление. Однако не уточнил, на кого именно.
"Вероятно, что следует ожидать давления со стороны американцев в отношении таких временных рамок прекращения активных боевых действий", – добавил он.
Кроме того, по его словам, следующие трехсторонние переговоры могут начаться в США уже на следующей неделе. Украинская сторона уже подтвердила свое участие.
"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украины и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", – заявил глава киевского режима.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров
по Украине.
Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.
Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.
