Солнце не дотянуло до рекорда XXI века

Один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН."Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник. Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставалось всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки", - говорится в ТГ-канале института.С начала 2026 года произошло уже два исключительно крупных всплеска активности, в ходе одного из которых, январского, произошел самый сильный в XXI веке радиационный шторм около Земли, а в ходе второго, февральского, едва не был побит рекорд по числу крупных вспышек, также отметили ученые.Ранее сообщалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.

