Рейтинг@Mail.ru
Солнце не дотянуло до рекорда XXI века - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/solntse-ne-dotyanulo-do-rekorda-xxi-veka-1153023428.html
Солнце не дотянуло до рекорда XXI века
Солнце не дотянуло до рекорда XXI века - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Солнце не дотянуло до рекорда XXI века
Один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T10:57
2026-02-07T11:03
солнце
вспышки на солнце
институт космических исследований
космос
земля
магнитные бури
геомагнитный шторм
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150133926_80:61:996:577_1920x0_80_0_0_fc64ce005e11d6c56da8dad12f897df9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН."Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник. Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставалось всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки", - говорится в ТГ-канале института.С начала 2026 года произошло уже два исключительно крупных всплеска активности, в ходе одного из которых, январского, произошел самый сильный в XXI веке радиационный шторм около Земли, а в ходе второго, февральского, едва не был побит рекорд по числу крупных вспышек, также отметили ученые.Ранее сообщалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштабаТри дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные буриСолнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150133926_121:0:890:577_1920x0_80_0_0_ac14bb1360663b18c8333b13ac2e0b9e.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, вспышки на солнце, институт космических исследований, космос, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм, новости
Солнце не дотянуло до рекорда XXI века

Солнце не дотянуло до рекорда XXI века - ИКИ РАН

10:57 07.02.2026 (обновлено: 11:03 07.02.2026)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН.
"Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник. Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставалось всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки", - говорится в ТГ-канале института.
С начала 2026 года произошло уже два исключительно крупных всплеска активности, в ходе одного из которых, январского, произошел самый сильный в XXI веке радиационный шторм около Земли, а в ходе второго, февральского, едва не был побит рекорд по числу крупных вспышек, также отметили ученые.
"Активная область 4366 будет находиться в поле зрения Земли еще не менее пяти суток, поэтому сохраняет теоретические шансы побить рекорд текущего столетия. Для этого ей предстоит собрать за эти дни остатки сил и произвести 2 вспышки хотя бы уровня M1.0", - заключили в ИКИ РАН.
Ранее сообщалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба
Три дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные бури
Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
 
СолнцеВспышки на СолнцеИнститут космических исследованийкосмосЗемляМагнитные буриГеомагнитный штормНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
10:57Солнце не дотянуло до рекорда XXI века
10:21На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
10:01Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
09:32"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
09:27Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
09:03Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
08:45Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
08:14В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
07:50Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер
07:29ВСУ атаковали 13 областей России
07:11Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне
00:01Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:57Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
22:47В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
22:37Крымчанин получил срок за поножовщину
22:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы
22:13Ученые научились "отключать" гены рака
22:03Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Лента новостейМолния