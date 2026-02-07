https://crimea.ria.ru/20260207/rossiyskomu-figuristu-zapretili-vystupat-pod-muzyku-na-olimpiyskikh-igrakh-1153029074.html

Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российскому фигуристу Петру Гуменнику, который должен выступить на Олимпийских играх 2026 в короткой программе, не одобрили музыку из кинофильма "Парфюмер" из-за авторских прав. Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, правообладатели отозвали авторские права на использование музыки в короткой программе "Парфюмер" на Олимпиаде 2026 года только у спортсмена из России.В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно несет ответственность за "очистку" авторских прав используемой к программам музыки."Как и другие фигуристы, Петр Гуменник несет ответственность за обеспечение "очистки" авторских прав музыки, которую он использует в своих выступлениях", – сказано в сообщении ISU.В публикации отмечается, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.Накануне сообщалось, что в Милане стартовала торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Среду участников фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян; лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева; ски-альпинист Никита Филиппов; шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова; конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова; саночники Дарья Олесик и Павел Репилов; горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

