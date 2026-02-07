Рейтинг@Mail.ru
Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
Российскому фигуристу Петру Гуменнику, который должен выступить на Олимпийских играх 2026 в короткой программе, не одобрили музыку из кинофильма "Парфюмер"... РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российскому фигуристу Петру Гуменнику, который должен выступить на Олимпийских играх 2026 в короткой программе, не одобрили музыку из кинофильма "Парфюмер" из-за авторских прав. Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, правообладатели отозвали авторские права на использование музыки в короткой программе "Парфюмер" на Олимпиаде 2026 года только у спортсмена из России.В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно несет ответственность за "очистку" авторских прав используемой к программам музыки."Как и другие фигуристы, Петр Гуменник несет ответственность за обеспечение "очистки" авторских прав музыки, которую он использует в своих выступлениях", – сказано в сообщении ISU.В публикации отмечается, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.Накануне сообщалось, что в Милане стартовала торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Среду участников фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян; лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева; ски-альпинист Никита Филиппов; шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова; конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова; саночники Дарья Олесик и Павел Репилов; горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх

На Олимпийских играх у российского фигуриста Гуменника отозвали права на музыку

17:48 07.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыступление фигуриста Петра Гуменника
Выступление фигуриста Петра Гуменника - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российскому фигуристу Петру Гуменнику, который должен выступить на Олимпийских играх 2026 в короткой программе, не одобрили музыку из кинофильма "Парфюмер" из-за авторских прав. Об этом сообщает РИА Новости.
"Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета", – цитирует агентство слова матери российского фигуриста.
По ее словам, правообладатели отозвали авторские права на использование музыки в короткой программе "Парфюмер" на Олимпиаде 2026 года только у спортсмена из России.
В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) заявили, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно несет ответственность за "очистку" авторских прав используемой к программам музыки.
"Как и другие фигуристы, Петр Гуменник несет ответственность за обеспечение "очистки" авторских прав музыки, которую он использует в своих выступлениях", – сказано в сообщении ISU.
В публикации отмечается, что спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий. Им придется либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. Одной из вероятных постановок для замены может стать "Дюна".
Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании пройдут 10 и 13 февраля.
Накануне сообщалось, что в Милане стартовала торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
Среду участников фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян; лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева; ски-альпинист Никита Филиппов; шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова; конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова; саночники Дарья Олесик и Павел Репилов; горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Лента новостейМолния