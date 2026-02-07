При нападении на общежитие в Уфе ранены четыре студента из Индии

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре студента из Индии получили ранения при нападении подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора Башкирского медицинского университета Валентина Павлова.По данным ректора, в вузе проживают и российские, и иностранные студенты – всего 420 человек.Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, сейчас в больницах остаются пять пострадавших, в том числе сам нападающий. Один из раненных переведен в клинику БГМУ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Еще один раненный находится в удовлетворительном состоянии. Нападавший 15-летний подросток остается в больнице в тяжелом состоянии, добавил Рахматуллин.В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. Позже в СК Башкирии уточнили, что на общежитие напал 15-летний местный житель. Он ранил студентов и оказал сопротивление при задержании, ранив двоих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на полицейских.
башкирия, башкортостан, уфа, происшествия, новости, общество, индия
© РИА Новости . Рамиля Салихова / Перейти в фотобанкОбстановка у общежития университета в Уфе
Обстановка у общежития университета в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Рамиля Салихова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре студента из Индии получили ранения при нападении подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора Башкирского медицинского университета Валентина Павлова.
"Индийские студенты пострадали (при нападении в общежитии вуза). Четверо. Посольство Индии информировано соответствующим образом", – сказал он.
По данным ректора, в вузе проживают и российские, и иностранные студенты – всего 420 человек.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, сейчас в больницах остаются пять пострадавших, в том числе сам нападающий. Один из раненных переведен в клинику БГМУ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
"В городскую больницу №13 доставили двоих. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, второго пациента для продолжения лечения перевели в НИИ глазных болезней. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал он в Telegram.
Еще один раненный находится в удовлетворительном состоянии.
Нападавший 15-летний подросток остается в больнице в тяжелом состоянии, добавил Рахматуллин.
В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. Позже в СК Башкирии уточнили, что на общежитие напал 15-летний местный житель. Он ранил студентов и оказал сопротивление при задержании, ранив двоих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на полицейских.
