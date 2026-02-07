https://crimea.ria.ru/20260207/prezident-slovakii-nazval-oshibkoy-peredachu-istrebiteley-kievu-1153029384.html
Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине. Так он прокомментировал решение прокурора страны закрыть дело о о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300, поскольку не было доказано, что этими действиями республике был нанесен ущерб. Он также отметил, что лично испытывал истребитель МиГ-29.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение прокуратуры закрыть дела о передаче военной техники Украине политически мотивированным. По его мнению, прокуратура пытается таким образом защитить бывшее руководство страны, которое принимало решение о передаче военной техники Украине. Фицо заявил, что словацкие истребители "были не только боеспособными, но и модернизированными в соответствии со стандартами НАТО".В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для КиеваГермания больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине. Так он прокомментировал решение прокурора страны закрыть дело о о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300, поскольку не было доказано, что этими действиями республике был нанесен ущерб.
"По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей", - цитирует Пеллегрини РИА Новости.
Он также отметил, что лично испытывал истребитель МиГ-29.
"Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы улететь из Словакии на Украину", - отметил президент.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение прокуратуры закрыть дела о передаче военной техники Украине политически мотивированным. По его мнению, прокуратура пытается таким образом защитить бывшее руководство страны, которое принимало решение о передаче военной техники Украине. Фицо заявил, что словацкие истребители "были не только боеспособными, но и модернизированными в соответствии со стандартами НАТО".
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
