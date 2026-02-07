Рейтинг@Mail.ru
"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой
"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой
"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой - РИА Новости Крым, 07.02.2026
"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой
Считавшийся погибшим после опознания с ДНК-тестом украинский военный вернулся домой после обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T13:17
2026-02-07T13:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Считавшийся погибшим после опознания с ДНК-тестом украинский военный вернулся домой после обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах."Двадцать пятого мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными", - сказал собеседник агентства в субботу.Он добавил, что Далецкий находился в плену с 2022 года, сотрудник ГУР Украины вычеркивал его из списков для обмена. Российские Telegram-каналы ранее публиковали видео допросов Далецкого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срывает процесс обмена военнопленными – МоскальковаВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД

всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные, украина, россия, новости
"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой

Считавшийся погибшим с 2023 года пленный ВСУ вернулся домой по обмену

13:17 07.02.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Военнопленный. Архивное фото
Военнопленный. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев


СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Считавшийся погибшим после опознания с ДНК-тестом украинский военный вернулся домой после обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
"Двадцать пятого мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными", - сказал собеседник агентства в субботу.
Он добавил, что Далецкий находился в плену с 2022 года, сотрудник ГУР Украины вычеркивал его из списков для обмена. Российские Telegram-каналы ранее публиковали видео допросов Далецкого.
