https://crimea.ria.ru/20260207/pokhoronili-esche-v-2023-schitavshiysya-pogibshim-plennyy-vsu-vernulsya-domoy-1153025095.html

"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой

"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой - РИА Новости Крым, 07.02.2026

"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой

Считавшийся погибшим после опознания с ДНК-тестом украинский военный вернулся домой после обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T13:17

2026-02-07T13:17

2026-02-07T13:17

всу (вооруженные силы украины)

обмен пленными

пленные

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/10/1122965698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_330979f40ac30f96ab2aa8d4bf362e66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Считавшийся погибшим после опознания с ДНК-тестом украинский военный вернулся домой после обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах."Двадцать пятого мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными", - сказал собеседник агентства в субботу.Он добавил, что Далецкий находился в плену с 2022 года, сотрудник ГУР Украины вычеркивал его из списков для обмена. Российские Telegram-каналы ранее публиковали видео допросов Далецкого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срывает процесс обмена военнопленными – МоскальковаВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД

https://crimea.ria.ru/20260205/rossiya-ne-poterpit-torga-lyudmi-v-peregovornom-protsesse-1152984562.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обмен пленными, пленные, украина, россия, новости