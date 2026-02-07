Рейтинг@Mail.ru
Поднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Поднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье
Поднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Поднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье
Подросток пострадал от петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области... РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Подросток пострадал от петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Она также отметила, что сейчас следователи устанавливают природу взрыва. Также Мишонова призвала родителей поговорить со своими детьми, чтобы они знали об опасности, исходящей от предметов, оставленных на улице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:25 07.02.2026 (обновлено: 14:27 07.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Подросток пострадал от петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"В Люберцах мальчик шестнадцати лет увидел на земле предмет, похожий на петарду, и поднял его. Произошел взрыв. У мальчика травмированы пальцы на руке. Сейчас подростку оказывается медицинская помощь. Семье будет оказано всестороннее участие и помощь", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что сейчас следователи устанавливают природу взрыва. Также Мишонова призвала родителей поговорить со своими детьми, чтобы они знали об опасности, исходящей от предметов, оставленных на улице.
