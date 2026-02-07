Поднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье

https://crimea.ria.ru/20260207/podnyal-na-ulitse-malchik-silno-postradal-ot-petardy-v-podmoskove-1153025944.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Подросток пострадал от петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Она также отметила, что сейчас следователи устанавливают природу взрыва. Также Мишонова призвала родителей поговорить со своими детьми, чтобы они знали об опасности, исходящей от предметов, оставленных на улице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

