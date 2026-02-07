Рейтинг@Mail.ru
Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
Рамочное соглашение США и Индии об отмене пошлин на некоторые товары имеет абсолютно невнятный и абстрактный характер. Деньги, которые были обещаны Америке,... РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Рамочное соглашение США и Индии об отмене пошлин на некоторые товары имеет абсолютно невнятный и абстрактный характер. Деньги, которые были обещаны Америке, возможно, так до нее и не доберутся. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.Индия найдет способ покупать российскую нефть"Сейчас, конечно, очень много хайпа поднимается по поводу того, что Индия вновь пообещала якобы отказываться от закупок российской нефти. Но все отлично понимают, что снова они будут просто эти самые закупки скрывать. Нефть будет идти из условно каких-нибудь других азиатских стран. На самом деле она будет российская", – считает политолог.По его информации, на текущий момент Россия закрывает 40% нефтяного импорта Индии. И, соответственно, РФ никто на этом рынке заместить не в состоянии, тем более Соединенные Штаты, у которых нефтяной экспорт уже давным-давно не растет в абсолютных объемах, отметил Дудаков.Вызов для ТрампаЭту сделку, считает собеседник, можно связать с тем, что не так давно ЕС заключил соглашение с Индией. И теперь Трамп пытается перехватить повестку, потому что понимает, что остальные центры силы в мире сейчас усиливают кооперацию в обход США.По словам эксперта, условия этого рамочного соглашения носят абсолютно невнятный абстрактный характер. Индия поняла, как нужно вести себя с Соединенными Штатами, с администрацией Трампа. Обещать им можно все что угодно, а потом исполнять это, так сказать, опционально."Индийцы вроде как пообещали закупить американские товары, энергоносители, технологии, вооружения на 500 миллиардов долларов. Но это история на пять лет вперед. Неизвестно, когда эти деньги доберутся до Америки. Возможно, что никогда не доберутся", – считает политолог.Дипломатическая победа Нью-Дели над СШАТакже, по словам собеседника, Индия получила смягчение тарифов с 50% до 18% – это хорошо для экспортеров ювелирных изделий, текстиля, которые пострадали от действия пошлин Трампа. Но при этом также нужно понимать, что львиная доля индийского экспорта не подпадает под действие тарифов. Это медикаменты, фармацевтика, электроника, которая собирается в Индии, добавил он.В целом, уверен эксперт, эту сделку можно назвать дипломатической победой Нью-Дели. Он пояснил, что на данном этапе Индии удалось добиться тарифных уступок со стороны Трампа, и при этом со своей стороны они пока что "отделываются голословными обещаниями"."Ничего твердого они (Индия – ред.) Соединенным Штатам не обещают", – заключил Малек Дудаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономикеКарлсон: США утратили право критиковать Россию после операции в ВенесуэлеОбещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний Трампа
Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение

Индия не откажется от нефти из РФ после соглашения об отмене пошлин США - политолог

15:50 07.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Рамочное соглашение США и Индии об отмене пошлин на некоторые товары имеет абсолютно невнятный и абстрактный характер. Деньги, которые были обещаны Америке, возможно, так до нее и не доберутся. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.

Индия найдет способ покупать российскую нефть

"Сейчас, конечно, очень много хайпа поднимается по поводу того, что Индия вновь пообещала якобы отказываться от закупок российской нефти. Но все отлично понимают, что снова они будут просто эти самые закупки скрывать. Нефть будет идти из условно каких-нибудь других азиатских стран. На самом деле она будет российская", – считает политолог.
По его информации, на текущий момент Россия закрывает 40% нефтяного импорта Индии. И, соответственно, РФ никто на этом рынке заместить не в состоянии, тем более Соединенные Штаты, у которых нефтяной экспорт уже давным-давно не растет в абсолютных объемах, отметил Дудаков.
"Поэтому здесь я думаю, что Индия, скажем так, что-то пообещает Трампу, но в реальности просто будет скрывать свои факты в дальнейшем закупок российской нефти", – уверен эксперт.

Вызов для Трампа

Эту сделку, считает собеседник, можно связать с тем, что не так давно ЕС заключил соглашение с Индией. И теперь Трамп пытается перехватить повестку, потому что понимает, что остальные центры силы в мире сейчас усиливают кооперацию в обход США.
"Для него (Дональда Трампа – прим.) это очень серьезный вызов и серьезная проблема. Плюс, думаю, что он пытается закрыть все свои гештальты, пока еще остается на это время. Потому что впереди у него еще большое турне в Китай в апреле. И нужно все это сделать до старта активной фазы предвыборной кампании в США летом этого года", – рассказал Дудаков.
По словам эксперта, условия этого рамочного соглашения носят абсолютно невнятный абстрактный характер. Индия поняла, как нужно вести себя с Соединенными Штатами, с администрацией Трампа. Обещать им можно все что угодно, а потом исполнять это, так сказать, опционально.
"Индийцы вроде как пообещали закупить американские товары, энергоносители, технологии, вооружения на 500 миллиардов долларов. Но это история на пять лет вперед. Неизвестно, когда эти деньги доберутся до Америки. Возможно, что никогда не доберутся", – считает политолог.

Дипломатическая победа Нью-Дели над США

Также, по словам собеседника, Индия получила смягчение тарифов с 50% до 18% – это хорошо для экспортеров ювелирных изделий, текстиля, которые пострадали от действия пошлин Трампа. Но при этом также нужно понимать, что львиная доля индийского экспорта не подпадает под действие тарифов. Это медикаменты, фармацевтика, электроника, которая собирается в Индии, добавил он.

"То есть то, что в основном сейчас поставляют в США, как бы это итак не было затронуто тарифами. Поэтому индийский экспорт, он в США и рос в прошлом году, несмотря ни на что", – заверяет Дудаков.

В целом, уверен эксперт, эту сделку можно назвать дипломатической победой Нью-Дели. Он пояснил, что на данном этапе Индии удалось добиться тарифных уступок со стороны Трампа, и при этом со своей стороны они пока что "отделываются голословными обещаниями".
"Ничего твердого они (Индия – ред.) Соединенным Штатам не обещают", – заключил Малек Дудаков.
