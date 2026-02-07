Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260207/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali-v-lobovom-dtp-na-vstrechke-v-krymu-1153028166.html
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
Один человек погиб и еще двое получили ранения в лобовом столкновении двух иномарок в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T16:41
2026-02-07T16:46
ситуация на дорогах крыма
крым
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
мвд по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153027850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fb08936c30ab0483f5c954535853a16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое получили ранения в лобовом столкновении двух иномарок в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в субботу в 13:15 рядом с селом Прибрежное на трассе Симферополь - Евпатория. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.Сотрудниками Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.Накануне сообщалось, что два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке" в Севастополе. 33-летняя водитель BMW неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия и совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвела столкновение с автомобилем Cherry.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушкаВ Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномаркиВ Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153027850_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ae52b0ff659ac5ddaa9430c8de3ed9e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, новости крыма
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму

В Сакском районе Крыма один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на встречке

16:41 07.02.2026 (обновлено: 16:46 07.02.2026)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Сакском районе Крыма
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое получили ранения в лобовом столкновении двух иномарок в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла в субботу в 13:15 рядом с селом Прибрежное на трассе Симферополь - Евпатория. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.
"В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Fabia смертельно травмирован, его пассажир и водитель автомобиля Volkswagen Polo получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в МВД.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Сакском районе Крыма
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма
Сотрудниками Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Накануне сообщалось, что два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке" в Севастополе. 33-летняя водитель BMW неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия и совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвела столкновение с автомобилем Cherry.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымПроисшествияДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПМВД по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
18:27Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
18:03"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
17:48Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
17:31Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун
17:19В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
16:41Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
16:12Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
16:09В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
15:50Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
15:30В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
15:14На Украине отключили генерацию всех АЭС
14:58Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе
14:25Поднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье
14:16Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график
13:50ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
13:32Новости СВО: киевский режим за сутки потерял 1300 боевиков
13:17"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой
13:05Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
12:54США хотят завершить украинский конфликт до лета – Зеленский
Лента новостейМолния