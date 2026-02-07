https://crimea.ria.ru/20260207/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali-v-lobovom-dtp-na-vstrechke-v-krymu-1153028166.html

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое получили ранения в лобовом столкновении двух иномарок в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в субботу в 13:15 рядом с селом Прибрежное на трассе Симферополь - Евпатория. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.Сотрудниками Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.Накануне сообщалось, что два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке" в Севастополе. 33-летняя водитель BMW неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия и совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвела столкновение с автомобилем Cherry.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушкаВ Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномаркиВ Крыму подросток без прав сжег ВАЗ

