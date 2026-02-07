https://crimea.ria.ru/20260207/novosti-svo-kievskiy-rezhim-za-sutki-poteryal-1300-boevikov-1153025264.html

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Армия России продвигается по отдельным участкам фронта и закрепляется на выгодных рубежах. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1305 боевиков по всей... РИА Новости Крым, 07.02.2026

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по отдельным участкам фронта и закрепляется на выгодных рубежах. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1305 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север"в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Ковалевка, Курочкино Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 180 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Приволье, Резниковка и Константиновка ДНР. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Новоалександровка, Кучеров Яр и Светлое ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Самойловка, Бойково, Воздвижевка, Цветковое Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Противник потерял до 435 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Магдалиновка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ.Также Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорийВооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России

2026

Новости

