https://crimea.ria.ru/20260207/napadenie-na-obschezhitie-v-ufe-i-otklyuchenie-vsekh-aes-na-ukraine--glavnoe-1153031939.html
Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное
Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное
В Уфе подросток напал с ножом на студентов и двоих полицейских. На Украине остановили генерацию всех атомных электростанций. США планируют закончить украинский... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T22:13
2026-02-07T22:13
2026-02-07T22:13
россия
уфа
крым
в мире
происшествия
украина
новости
главное за день
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153031823_0:113:1234:807_1920x0_80_0_0_4f6cc05eeb319cf31c3ff5f1ada57086.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Уфе подросток напал с ножом на студентов и двоих полицейских. На Украине остановили генерацию всех атомных электростанций. США планируют закончить украинский конфликт до начала лета. В Крыму для туристической отрасли установили нулевую ставку НДС. Все поезда из Крыма и в Крым прибыли на станции назначения или вернулись в график после ЧП под Тамбовом.О главных событиях субботы – в вечерней подборке РИА Новости Крым.Нападение на студентов в Уфе15-летний подросток с ножом напал на студентов медицинского вуза в общежитии Уфы. Ранены четверо студентов из Индии и двое полицейских. Возбуждено уголвное дело, сообщили в Следкоме России по Республике Башкортостан.Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ранения получили шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.Украинские АЭС прекратили генерациюНа подконтрольной Украине территории все атомные электростанции остановили генерацию после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.СВО кончится летом – ЗеленскийВсе боевые действия на Украине планируется завершить до лета. Такое предложение после трехсторонних переговоров в Абу-Даби вынесла американская сторона. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.Глава киевского режима добавил, что такие временные рамки, поставленные американской стороной, могут вызвать давление. Кроме того, по словам Зеленского, следующие трехсторонние переговоры могут начаться в США уже на следующей неделе.В Крыму для отельеров установили нулевые ставки НДСВ Крыму для туристической отрасли установили нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Услуга доступна предпринимателям, сдающим жилье в аренду, а также владельцам гостиниц. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы России.Нулевой ставкой могут воспользоваться владельцы объектов, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года.Все крымские поезда вернулись в график после ЧП под ТамбовомВсе поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс"."Сейчас все поезда курсируют по расписанию. Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260207/kontsert-ivana-zolo-zapretili-v-sevastopole-1153026352.html
https://crimea.ria.ru/20260207/tenevoy-mer-kieva-vladimir-klichko-razotkrovennichalsya-s-prankerami-1153030130.html
https://crimea.ria.ru/20260207/v-ssha-anonsirovali-skoroe-mirnoe-soglashenie-po-ukraine-1153030781.html
https://crimea.ria.ru/20260207/otkazhetsya-li-indiya-ot-rossiyskoy-nefti-posle-sdelki-s-ssha--mnenie-1153026918.html
https://crimea.ria.ru/20260207/rossiyskomu-figuristu-zapretili-vystupat-pod-muzyku-na-olimpiyskikh-igrakh-1153029074.html
россия
уфа
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153031823_5:0:1230:919_1920x0_80_0_0_c8b21577a22d6693a21bcb404c49e81d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уфа, крым, в мире, происшествия, украина, новости, главное за день, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Уфе подросток напал с ножом на студентов и двоих полицейских. На Украине остановили генерацию всех атомных электростанций. США планируют закончить украинский конфликт до начала лета. В Крыму для туристической отрасли установили нулевую ставку НДС. Все поезда из Крыма и в Крым прибыли на станции назначения или вернулись в график после ЧП под Тамбовом.
О главных событиях субботы – в вечерней подборке РИА Новости Крым
.
Нападение на студентов в Уфе
15-летний подросток с ножом напал
на студентов медицинского вуза в общежитии Уфы. Ранены четверо студентов из Индии и двое полицейских. Возбуждено уголвное дело, сообщили в Следкоме России по Республике Башкортостан.
"При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении", – сказано в сообщении.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ранения получили шесть человек
. Двое находятся в тяжелом состоянии.
Украинские АЭС прекратили генерацию
На подконтрольной Украине территории все атомные электростанции остановили генерацию
после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".
Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.
СВО кончится летом – Зеленский
Все боевые действия на Украине планируется завершить до лета
. Такое предложение после трехсторонних переговоров в Абу-Даби вынесла американская сторона. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.
"Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну", – сказал Зеленский.
Глава киевского режима добавил, что такие временные рамки, поставленные американской стороной, могут вызвать давление. Кроме того, по словам Зеленского, следующие трехсторонние переговоры могут начаться в США уже на следующей неделе.
В Крыму для отельеров установили нулевые ставки НДС
В Крыму для туристической отрасли установили нулевую ставку
налога на добавленную стоимость (НДС). Услуга доступна предпринимателям, сдающим жилье в аренду, а также владельцам гостиниц. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы России.
Нулевой ставкой могут воспользоваться владельцы объектов, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года.
Все крымские поезда вернулись в график после ЧП под Тамбовом
Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график
или прибыли на станции назначения. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс".
"Сейчас все поезда курсируют по расписанию. Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.