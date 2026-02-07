https://crimea.ria.ru/20260207/napadenie-na-obschezhitie-v-ufe-i-otklyuchenie-vsekh-aes-na-ukraine--glavnoe-1153031939.html

Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное

Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное

В Уфе подросток напал с ножом на студентов и двоих полицейских. На Украине остановили генерацию всех атомных электростанций. США планируют закончить украинский... РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Уфе подросток напал с ножом на студентов и двоих полицейских. На Украине остановили генерацию всех атомных электростанций. США планируют закончить украинский конфликт до начала лета. В Крыму для туристической отрасли установили нулевую ставку НДС. Все поезда из Крыма и в Крым прибыли на станции назначения или вернулись в график после ЧП под Тамбовом.О главных событиях субботы – в вечерней подборке РИА Новости Крым.Нападение на студентов в Уфе15-летний подросток с ножом напал на студентов медицинского вуза в общежитии Уфы. Ранены четверо студентов из Индии и двое полицейских. Возбуждено уголвное дело, сообщили в Следкоме России по Республике Башкортостан.Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ранения получили шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.Украинские АЭС прекратили генерациюНа подконтрольной Украине территории все атомные электростанции остановили генерацию после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.СВО кончится летом – ЗеленскийВсе боевые действия на Украине планируется завершить до лета. Такое предложение после трехсторонних переговоров в Абу-Даби вынесла американская сторона. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.Глава киевского режима добавил, что такие временные рамки, поставленные американской стороной, могут вызвать давление. Кроме того, по словам Зеленского, следующие трехсторонние переговоры могут начаться в США уже на следующей неделе.В Крыму для отельеров установили нулевые ставки НДСВ Крыму для туристической отрасли установили нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Услуга доступна предпринимателям, сдающим жилье в аренду, а также владельцам гостиниц. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы России.Нулевой ставкой могут воспользоваться владельцы объектов, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года.Все крымские поезда вернулись в график после ЧП под ТамбовомВсе поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс"."Сейчас все поезда курсируют по расписанию. Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

