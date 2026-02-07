Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
В Уфе подросток напал с ножом на студентов и двух полицейских - возбуждено дело
16:12 07.02.2026 (обновлено: 16:28 07.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает Следком России по Республике Башкортостан.
В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский.
По данным СК, инцидент произошел в общежитии медицинского университета по улице Репина в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний местный житель. Он нанес ножевые ранения нескольким проживающим там студентам и оказал сопротивление при задержании.
"При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении", – сказано в сообщении.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции. Обстоятельства и мотивы нападения устанавливают эксперты, добавили в Следкоме.
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета", – сказано в сообщении.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ранения получили шесть человек.
"Предварительно пострадали шесть человек. Двоих пациентов доставили в городскую больницу №18, по одному в городские больницы №13, №21. Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался. Нападавший - 15-летний подросток - тоже госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - написал он в Telegram.
Накануне сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.
4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.
3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.
