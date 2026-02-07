https://crimea.ria.ru/20260207/napadenie-na-obschezhitie-v-ufe--podrostok-s-nozhom-ranil-lyudey-1153027501.html

Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей

Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает Следком России по Республике Башкортостан.В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. По данным СК, инцидент произошел в общежитии медицинского университета по улице Репина в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний местный житель. Он нанес ножевые ранения нескольким проживающим там студентам и оказал сопротивление при задержании.На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции. Обстоятельства и мотивы нападения устанавливают эксперты, добавили в Следкоме.Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ранения получили шесть человек.Накануне сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражуСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуВ Симферополе посетители избили работника кафе

Новости

