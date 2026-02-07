https://crimea.ria.ru/20260207/na-zhilischnye-sertifikaty-v-rf-vydelili-bolshe-10-mlrd-rubley-v-2026-godu-1153023250.html

На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году

На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году - РИА Новости Крым, 07.02.2026

На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году

В России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.Государственный жилищный сертификат (ГЖС) – это именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников.Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают, обозначили в тексте публикации.Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, добавили в кабмине."Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", – подчеркнули в правительстве.Работа ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".Ранее сообщалось, что в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатациюПутин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в РоссииВ Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц

