На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году - РИА Новости Крым, 07.02.2026
На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
В России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T10:21
2026-02-07T10:39
новости
жилье
жилищный сертификат
михаил мишустин
правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.Государственный жилищный сертификат (ГЖС) – это именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников.Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают, обозначили в тексте публикации.Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, добавили в кабмине."Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", – подчеркнули в правительстве.Работа ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".Ранее сообщалось, что в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатациюПутин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в РоссииВ Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году

10:21 07.02.2026 (обновлено: 10:39 07.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В России выделили больше 10 миллиардов рублей на предоставление гражданам жилищных сертификатов в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Государственный жилищный сертификат (ГЖС) – это именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников.
"В 2026 году свыше 10 миллиардов рублей будет направлено на предоставление гражданам сертификатов на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета", – сказано в сообщении кабмина с уточнением, что распоряжение о распределении таких документов подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают, обозначили в тексте публикации.
Рассчитывать на эту меру поддержки могут отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых предусмотрено федеральным законом. В их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, добавили в кабмине.
"Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", – подчеркнули в правительстве.
Работа ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Ранее сообщалось, что в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.
