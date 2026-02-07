Рейтинг@Mail.ru
На Украине отключили генерацию всех АЭС - РИА Новости Крым, 07.02.2026
На Украине отключили генерацию всех АЭС
На Украине отключили генерацию всех АЭС - РИА Новости Крым, 07.02.2026
На Украине отключили генерацию всех АЭС
На Украине остановлена генерация всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории после массированного удара по высоковольтным подстанциям,... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T15:14
2026-02-07T15:15
украина
аэс
в мире
энергосистема украины
новости
укрэнерго
атомная энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине остановлена генерация всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности."Это привело к вынужденным увеличениям интервала почасовых отключений во всех регионах. Кроме того, в большинстве областей действуют аварийные отключения", - добавили в организации. Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях и призвало жителей запасаться водой. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дроновЛавров рассказал о совести и терпении России в отношении УкраиныХотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине
украина, аэс, в мире, энергосистема украины, новости, укрэнерго, атомная энергетика
На Украине отключили генерацию всех АЭС

Все атомные станции на Украине остановили генерацию - Укрэнерго

15:14 07.02.2026 (обновлено: 15:15 07.02.2026)
 
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине остановлена генерация всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".
"Все АЭС на подконтрольной (Украине - ред.) территории были вынужденно разгружены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя.
В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.
"Это привело к вынужденным увеличениям интервала почасовых отключений во всех регионах. Кроме того, в большинстве областей действуют аварийные отключения", - добавили в организации.
Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях и призвало жителей запасаться водой. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов
Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
Хотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине
 
УкраинаАЭСВ миреЭнергосистема УкраиныНовостиУкрэнергоАтомная энергетика
 
