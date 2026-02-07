https://crimea.ria.ru/20260207/na-ukraine-otklyuchili-generatsiyu-vsekh-aes-1153026518.html
На Украине отключили генерацию всех АЭС
На Украине отключили генерацию всех АЭС - РИА Новости Крым, 07.02.2026
На Украине отключили генерацию всех АЭС
На Украине остановлена генерация всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории после массированного удара по высоковольтным подстанциям,... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T15:14
2026-02-07T15:14
2026-02-07T15:15
украина
аэс
в мире
энергосистема украины
новости
укрэнерго
атомная энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124819739_0:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_da0afdaf8908b247995b88c89170c527.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине остановлена генерация всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности."Это привело к вынужденным увеличениям интервала почасовых отключений во всех регионах. Кроме того, в большинстве областей действуют аварийные отключения", - добавили в организации. Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях и призвало жителей запасаться водой. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дроновЛавров рассказал о совести и терпении России в отношении УкраиныХотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124819739_205:0:2124:1439_1920x0_80_0_0_f1c66907bc316fad466ec8c81fa47416.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, аэс, в мире, энергосистема украины, новости, укрэнерго, атомная энергетика
На Украине отключили генерацию всех АЭС
Все атомные станции на Украине остановили генерацию - Укрэнерго
15:14 07.02.2026 (обновлено: 15:15 07.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине остановлена генерация всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".
"Все АЭС на подконтрольной (Украине - ред.) территории были вынужденно разгружены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя.
В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.
"Это привело к вынужденным увеличениям интервала почасовых отключений во всех регионах. Кроме того, в большинстве областей действуют аварийные отключения", - добавили в организации.
Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях и призвало жителей запасаться водой. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: