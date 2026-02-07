https://crimea.ria.ru/20260207/na-ukraine-otklyuchili-generatsiyu-vsekh-aes-1153026518.html

На Украине отключили генерацию всех АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине остановлена генерация всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. Об этом в субботу сообщили в "Укрэнерго".Как заявили в "Укрэнерго", ключевые высоковольтные подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности."Это привело к вынужденным увеличениям интервала почасовых отключений во всех регионах. Кроме того, в большинстве областей действуют аварийные отключения", - добавили в организации. Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях и призвало жителей запасаться водой. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дроновЛавров рассказал о совести и терпении России в отношении УкраиныХотелки Киева и Запада: эксперт о "плане поддержания мира" на Украине

