Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. РИА Новости Крым, 07.02.2026
Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна
21:42 07.02.2026 (обновлено: 21:43 07.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна.
Она пояснила, что на это решение ее вдохновил поступок воспитательниц детского сада в Оренбурге Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от мужчины с ножом.
"Учреждаю премию имени Тиграна (Кеосаяна - ред.). Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама", - сказала Симоньян.
Размер премии составит миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
На этой неделе мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение в Оренбрге, однако был остановлен
воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду
от Следкома за самоотверженное задержание.
