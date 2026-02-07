Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна

https://crimea.ria.ru/20260207/million-prosto-khoroshim-lyudyam-simonyan-uchredila-premiyu-imeni-keosayana--1153032386.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна.Она пояснила, что на это решение ее вдохновил поступок воспитательниц детского сада в Оренбурге Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от мужчины с ножом.Размер премии составит миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.На этой неделе мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение в Оренбрге, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

