https://crimea.ria.ru/20260207/lyudi-izmotany-na-ukraine-sdelali-zayavlenie-ob-ustupkakh-territoriy-1153019961.html
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий - РИА Новости Крым, 07.02.2026
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T09:32
2026-02-07T09:32
2026-02-07T09:32
украина
в мире
новости сво
мнения
политика
николаевская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125618817_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_3263df6a60c6acd3151e6f5d587140fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.По словам Кима, "территории важны, но все же люди важнее".Глава Николаевской ОВА добавил, что Украина "измотана", и "дело не в оружии, не в ракетах, а в людях".В начале января 2026 года Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИДЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для КиеваОбсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
украина
николаевская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125618817_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_a1c0e62a6085039d0034b7c0a38e6ef8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, новости сво, мнения, политика, николаевская область, новости
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
Территориальные уступки пользуются поддержкой украинцев – глава Николаевской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", - приводят его слова украинские СМИ.
По словам Кима, "территории важны, но все же люди важнее".
"Для украинского народа, я считаю, победа – это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего", - сказал он.
Глава Николаевской ОВА добавил, что Украина "измотана", и "дело не в оружии, не в ракетах, а в людях".
В начале января 2026 года Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки
со стороны Киева ради урегулирования конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: