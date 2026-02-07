Рейтинг@Mail.ru
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/lyudi-izmotany-na-ukraine-sdelali-zayavlenie-ob-ustupkakh-territoriy-1153019961.html
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий - РИА Новости Крым, 07.02.2026
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T09:32
2026-02-07T09:32
украина
в мире
новости сво
мнения
политика
николаевская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125618817_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_3263df6a60c6acd3151e6f5d587140fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.По словам Кима, "территории важны, но все же люди важнее".Глава Николаевской ОВА добавил, что Украина "измотана", и "дело не в оружии, не в ракетах, а в людях".В начале января 2026 года Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИДЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для КиеваОбсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
украина
николаевская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125618817_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_a1c0e62a6085039d0034b7c0a38e6ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, новости сво, мнения, политика, николаевская область, новости
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий

Территориальные уступки пользуются поддержкой украинцев – глава Николаевской области

09:32 07.02.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaОтключение электричества в Киеве
Отключение электричества в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", - приводят его слова украинские СМИ.
По словам Кима, "территории важны, но все же люди важнее".
"Для украинского народа, я считаю, победа – это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего", - сказал он.
Глава Николаевской ОВА добавил, что Украина "измотана", и "дело не в оружии, не в ракетах, а в людях".
В начале января 2026 года Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
 
УкраинаВ миреНовости СВОМненияПолитикаНиколаевская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
10:57Солнце не дотянуло до рекорда XXI века
10:21На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
10:01Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
09:32"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
09:27Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
09:03Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
08:45Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
08:14В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
07:50Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер
07:29ВСУ атаковали 13 областей России
07:11Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне
00:01Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:57Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
22:47В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
22:37Крымчанин получил срок за поножовщину
22:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы
22:13Ученые научились "отключать" гены рака
22:03Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Лента новостейМолния