Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T09:32

2026-02-07T09:32

2026-02-07T09:32

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125618817_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_3263df6a60c6acd3151e6f5d587140fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Идея пойти на уступки в территориальном вопросе ради заключения мирного соглашения пользуется популярностью среди многих украинцев. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.По словам Кима, "территории важны, но все же люди важнее".Глава Николаевской ОВА добавил, что Украина "измотана", и "дело не в оружии, не в ракетах, а в людях".В начале января 2026 года Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИДЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для КиеваОбсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский

2026

Новости

