Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы

Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму – что выбирают россиянеТуристический маршрут "Водопад Учан-Су" открыли для посещения10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условии

