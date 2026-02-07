Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T09:03
2026-02-07T09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы

Крымский мост сейчас - оперативная информация на утро субботы

09:03 07.02.2026 (обновлено: 09:07 07.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 9 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
