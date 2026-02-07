Рейтинг@Mail.ru
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/kontsert-ivana-zolo-zapretili-v-sevastopole-1153026352.html
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе
Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T14:58
2026-02-07T14:58
севастополь
новости
михаил развожаев
крым
новости крыма
новости севастополя
культура
молодежь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153026239_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2196f5b5204d83ecab95f7eab9494c9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев объяснил, что время требует ответственности за то содержание, которое пропускается в массовое пространство. "Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации", написал губернатор. И подчеркнул, что организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы.В городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением Оперативного штаба все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с департаментом общественной безопасности, чего сделано не было, уточнил Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и КрымО Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153026239_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_34fc2f98f2aff67b1c58c4f5178f6fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, михаил развожаев, крым, новости крыма, новости севастополя, культура, молодежь
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе

Власти Севастополя запретили концерт Ивана Золо

14:58 07.02.2026
 
© Соцсети Ивана ЗолоИван Золо
Иван Золо
© Соцсети Ивана Золо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Принял решение запретить концерт Иванa Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности", – сказано в сообщении.
Развожаев объяснил, что время требует ответственности за то содержание, которое пропускается в массовое пространство. "Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации", написал губернатор. И подчеркнул, что организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы.
"Мы живем в непростое время: безопасность каждого из нас важнее любого шоу. Тем более – безопасность наших детей, а организаторы решили, что они могут устраивать такую вечеринку-концерт для подростков с 14 лет. Углубляться в нюансы, что и возрастная маркировка-то указана с нарушением на афишах, уже не буду", – заявил губернатор Севастополя.
В городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением Оперативного штаба все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с департаментом общественной безопасности, чего сделано не было, уточнил Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама
"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и Крым
О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
 
СевастопольНовостиМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаНовости СевастополяКультураМолодежь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
16:12Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
16:09В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
15:50Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
15:30В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
15:14На Украине отключили генерацию всех АЭС
14:58Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе
14:25Поднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье
14:16Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график
13:50ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
13:32Новости СВО: киевский режим за сутки потерял 1300 боевиков
13:17"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой
13:05Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
12:54США хотят завершить украинский конфликт до лета – Зеленский
12:42Два судна столкнулись в акватории Финского залива
12:31Каков будет средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
12:22Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов
12:03ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
11:55Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
11:16Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
Лента новостейМолния