https://crimea.ria.ru/20260207/kontsert-ivana-zolo-zapretili-v-sevastopole-1153026352.html
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе
Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T14:58
2026-02-07T14:58
2026-02-07T14:58
севастополь
новости
михаил развожаев
крым
новости крыма
новости севастополя
культура
молодежь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153026239_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2196f5b5204d83ecab95f7eab9494c9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев объяснил, что время требует ответственности за то содержание, которое пропускается в массовое пространство. "Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации", написал губернатор. И подчеркнул, что организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы.В городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением Оперативного штаба все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с департаментом общественной безопасности, чего сделано не было, уточнил Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и КрымО Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153026239_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_34fc2f98f2aff67b1c58c4f5178f6fbc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, михаил развожаев, крым, новости крыма, новости севастополя, культура, молодежь
Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе
Власти Севастополя запретили концерт Ивана Золо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Принял решение запретить концерт Иванa Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности", – сказано в сообщении.
Развожаев объяснил, что время требует ответственности за то содержание, которое пропускается в массовое пространство. "Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации", написал губернатор. И подчеркнул, что организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы.
"Мы живем в непростое время: безопасность каждого из нас важнее любого шоу. Тем более – безопасность наших детей, а организаторы решили, что они могут устраивать такую вечеринку-концерт для подростков с 14 лет. Углубляться в нюансы, что и возрастная маркировка-то указана с нарушением на афишах, уже не буду", – заявил губернатор Севастополя.
В городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением Оперативного штаба все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с департаментом общественной безопасности, чего сделано не было, уточнил Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: