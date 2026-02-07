https://crimea.ria.ru/20260207/kontsert-ivana-zolo-zapretili-v-sevastopole-1153026352.html

Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе

Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Концерт Ивана Золо запретили в Севастополе

Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T14:58

2026-02-07T14:58

2026-02-07T14:58

севастополь

новости

михаил развожаев

крым

новости крыма

новости севастополя

культура

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153026239_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2196f5b5204d83ecab95f7eab9494c9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Концерт трэш-блогера Ивана Золо запретили в Севастополе из-за нравственных аспектов и вопросов безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев объяснил, что время требует ответственности за то содержание, которое пропускается в массовое пространство. "Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации", написал губернатор. И подчеркнул, что организаторы и исполнители должны задумываться о том, что несут в массы.В городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением Оперативного штаба все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с департаментом общественной безопасности, чего сделано не было, уточнил Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и КрымО Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, крым, новости крыма, новости севастополя, культура, молодежь