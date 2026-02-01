Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 7 февраля
Какой сегодня праздник: 7 февраля
Какой сегодня праздник: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Какой сегодня праздник: 7 февраля
7 февраля российские бизнесмены отмечают День бизнес-образования, а весь мир читает вслух. Еще в этот день был основан город Сыктывкар и родился английский... РИА Новости Крым, 07.02.2026
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 7 февраля российские бизнесмены отмечают День бизнес-образования, а весь мир читает вслух. Еще в этот день был основан город Сыктывкар и родился английский писатель Чарльз Диккенс.Что празднуют в миреВ этот день во всем мире отмечают День чтения вслух. Специалисты без труда приведут сто и один довод в пользу чтения вслух. Они расскажут, что это развивает память и обогащает словарный запас, улучшает дикцию и повышает уровень грамотности. Этот список можно продолжить. Но главное – чтение вслух учит любить книги.Российские управленцы и сотрудники крупных компаний празднуют День бизнес-образования. Дата праздника выбрана не случайно: в феврале гиганты бизнеса начинают финансовое и стратегическое планирование на год. Бизнес-образование сегодня – это повышение квалификации и "прокачивание" умений и навыков руководителей для работы в конкурентной среде.Еще сегодня День рождения огнетушителя, День полетов на Луну, Всемирный день школьных игр. Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра, Виталия.Знаменательные событияВ 1780 году Указом Екатерины II основан город Усть-Сысольск – современный Сыктывкар (в переводе с коми-зырянского – "город на реке Сысоле"). Ныне это столица Республики Коми.В 1847 году хирург Федор Иноземцев провел первую в Российской Империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.В 1974 году государство Гренада, расположенное в Карибском море, получило независимость в составе Британского содружества наций. Государство насчитывает чуть более 120 тысяч граждан.Кто родился7 февраля 1812 года родился английский писатель Чарльз Диккенс. Именно он открыл для литературы мир лондонских трущоб и нравы их обитателей. Почти все герои Диккенса – это люди с безграничной верой в добро. "Приключения Оливера Твиста", "Лавка древностей", "Домби и сын" – великие произведения, в которых писатель обнажил пороки и изъяны общества Викторианской эпохи.В 1870 году на свет появился Петр Струве – российский экономист, философ и историк. Струве был прозападным русским националистом и либеральным консерватором. Считал, что для процветания экономики России нужен капиталистический путь развития. Самые значительные труды Струве: "Хозяйство и цена" и "Интеллигенция и революция".Также 7 февраля родились немецкий музыкант и основатель группы "Modern Talking" Дитер Болен, российская певица Анита Цой, американский актер Эштон Катчер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 7 февраля

Что празднуют в России и в мире 7 февраля

00:00 07.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧтение книг
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 7 февраля российские бизнесмены отмечают День бизнес-образования, а весь мир читает вслух. Еще в этот день был основан город Сыктывкар и родился английский писатель Чарльз Диккенс.

Что празднуют в мире

В этот день во всем мире отмечают День чтения вслух. Специалисты без труда приведут сто и один довод в пользу чтения вслух. Они расскажут, что это развивает память и обогащает словарный запас, улучшает дикцию и повышает уровень грамотности. Этот список можно продолжить. Но главное – чтение вслух учит любить книги.
Российские управленцы и сотрудники крупных компаний празднуют День бизнес-образования. Дата праздника выбрана не случайно: в феврале гиганты бизнеса начинают финансовое и стратегическое планирование на год. Бизнес-образование сегодня – это повышение квалификации и "прокачивание" умений и навыков руководителей для работы в конкурентной среде.
Еще сегодня День рождения огнетушителя, День полетов на Луну, Всемирный день школьных игр. Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра, Виталия.

Знаменательные события

В 1780 году Указом Екатерины II основан город Усть-Сысольск – современный Сыктывкар (в переводе с коми-зырянского – "город на реке Сысоле"). Ныне это столица Республики Коми.
В 1847 году хирург Федор Иноземцев провел первую в Российской Империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.
В 1974 году государство Гренада, расположенное в Карибском море, получило независимость в составе Британского содружества наций. Государство насчитывает чуть более 120 тысяч граждан.

Кто родился

7 февраля 1812 года родился английский писатель Чарльз Диккенс. Именно он открыл для литературы мир лондонских трущоб и нравы их обитателей. Почти все герои Диккенса – это люди с безграничной верой в добро. "Приключения Оливера Твиста", "Лавка древностей", "Домби и сын" – великие произведения, в которых писатель обнажил пороки и изъяны общества Викторианской эпохи.
В 1870 году на свет появился Петр Струве – российский экономист, философ и историк. Струве был прозападным русским националистом и либеральным консерватором. Считал, что для процветания экономики России нужен капиталистический путь развития. Самые значительные труды Струве: "Хозяйство и цена" и "Интеллигенция и революция".
Также 7 февраля родились немецкий музыкант и основатель группы "Modern Talking" Дитер Болен, российская певица Анита Цой, американский актер Эштон Катчер.
Лента новостейМолния