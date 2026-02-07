https://crimea.ria.ru/20260207/kakov-budet-sredniy-razmer-sotsialnoy-pensii-posle-indeksatsii-1-aprelya-1153024489.html
Каков будет средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Каков будет средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Каков будет средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля на 6,8% составит 16 569,06 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T12:31
2026-02-07T12:31
2026-02-07T12:31
пенсия
социальная пенсия
социальный фонд россии
новости
общество
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127900913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_163a0d6e297925c5af4930a49c6b59f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля на 6,8% составит 16 569,06 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии (РАНХиГС) Татьяну Подольскую."С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Коэффициент индексации рассчитан с учетом изменения федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Согласно оценкам Социального фонда России, средний размер социальной пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составлял 15 514,1 рубля. После апрельской индексации в 2026 году этот показатель вырастет примерно до 16 569 рублей", - сказала Подольская.Эксперт отметила, что размер выплаты зависит от причины назначения: инвалидность, утрата кормильца или старость без необходимого стажа. Кроме того, размер социальной пенсии будет зависеть от наличия региональных доплат и коэффициентов.Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал РИА Новости, что увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. А размер индексации будет выше фактического уровня инфляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260124/na-pensii-v-novykh-regionakh-vydeleno-chetyre-milliarda-rubley-1152612342.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127900913_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2b4e9b074f6df44bb0233743c6ce6cd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсия, социальная пенсия, социальный фонд россии, новости, общество, соцзащита
Каков будет средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Назван средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля на 6,8% составит 16 569,06 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии (РАНХиГС) Татьяну Подольскую.
"С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Коэффициент индексации рассчитан с учетом изменения федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Согласно оценкам Социального фонда России, средний размер социальной пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составлял 15 514,1 рубля. После апрельской индексации в 2026 году этот показатель вырастет примерно до 16 569 рублей", - сказала Подольская.
Эксперт отметила, что размер выплаты зависит от причины назначения: инвалидность, утрата кормильца или старость без необходимого стажа. Кроме того, размер социальной пенсии будет зависеть от наличия региональных доплат и коэффициентов.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал РИА Новости, что увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. А размер индексации будет выше фактического уровня инфляции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.