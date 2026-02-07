https://crimea.ria.ru/20260207/kakov-budet-sredniy-razmer-sotsialnoy-pensii-posle-indeksatsii-1-aprelya-1153024489.html

Каков будет средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля на 6,8% составит 16 569,06 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии (РАНХиГС) Татьяну Подольскую."С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Коэффициент индексации рассчитан с учетом изменения федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Согласно оценкам Социального фонда России, средний размер социальной пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составлял 15 514,1 рубля. После апрельской индексации в 2026 году этот показатель вырастет примерно до 16 569 рублей", - сказала Подольская.Эксперт отметила, что размер выплаты зависит от причины назначения: инвалидность, утрата кормильца или старость без необходимого стажа. Кроме того, размер социальной пенсии будет зависеть от наличия региональных доплат и коэффициентов.Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал РИА Новости, что увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. А размер индексации будет выше фактического уровня инфляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

