Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
Инфографика
Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
7 февраля 1950 года впервые в СССР на палубу легкого морского артиллерийского крейсера "Максим Горький" сел летательный аппарат — вертолет Ка-10. Это был первый
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 7 февраля 1950 года впервые в СССР на палубу легкого морского артиллерийского крейсера "Максим Горький" сел летательный аппарат — вертолет Ка-10. Это был первый подобный опыт в истории отечественной авиации и военно-морского флота.Вертолет, созданный в ОКБ Камова в 1948 году и совершивший первый полет в 1949-ом, был оснащен двигателем Ивченко АИ-4В мощностью 41 кВт.Опыт его посадки на палубу оказался удачным и первые предложения по строительству крейсеров-вертолетоносцев были выдвинуты уже в 1958. И все же датой образования корабельной авиации можно считать именно 1950 год. Главные факты об исторической высадке – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Зонгулдак: летчики-черноморцы и новая стратегия морской войны"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографикеПятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике

Первая в СССР высадка вертолета на палубу корабля в инфографике РИА Новости Крым

08:45 07.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 7 февраля 1950 года впервые в СССР на палубу легкого морского артиллерийского крейсера "Максим Горький" сел летательный аппарат — вертолет Ка-10. Это был первый подобный опыт в истории отечественной авиации и военно-морского флота.
Вертолет, созданный в ОКБ Камова в 1948 году и совершивший первый полет в 1949-ом, был оснащен двигателем Ивченко АИ-4В мощностью 41 кВт.
Опыт его посадки на палубу оказался удачным и первые предложения по строительству крейсеров-вертолетоносцев были выдвинуты уже в 1958.
И все же датой образования корабельной авиации можно считать именно 1950 год.
Главные факты об исторической высадке – в инфографике РИА Новости Крым.
