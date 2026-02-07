https://crimea.ria.ru/20260207/ka-10-na-bortu-maksima-gorkogo--palubnaya-aviatsiya-v-infografike-1153012493.html

Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике

Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике

2026-02-07T08:45

2026-02-07T08:45

2026-02-07T08:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 7 февраля 1950 года впервые в СССР на палубу легкого морского артиллерийского крейсера "Максим Горький" сел летательный аппарат — вертолет Ка-10. Это был первый подобный опыт в истории отечественной авиации и военно-морского флота.Вертолет, созданный в ОКБ Камова в 1948 году и совершивший первый полет в 1949-ом, был оснащен двигателем Ивченко АИ-4В мощностью 41 кВт.Опыт его посадки на палубу оказался удачным и первые предложения по строительству крейсеров-вертолетоносцев были выдвинуты уже в 1958. И все же датой образования корабельной авиации можно считать именно 1950 год. Главные факты об исторической высадке – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Зонгулдак: летчики-черноморцы и новая стратегия морской войны"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографикеПятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

2026

