Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
Иран не собирается обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, это касающийся обороны вопрос, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T11:55
2026-02-07T12:00
иран
политика
в мире
новости
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Иран не собирается обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, это касающийся обороны вопрос, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera."Мы не можем вести переговоры по ракетам ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны", - сказал министр.Он добавил, что Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США."У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", - сказал Аракчи.Также он заявил, что обогащенный уран не будут вывозить из Ирана."Степень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана", - сказал министр.По его словам, делегации Ирана и США в ходе переговоров в Омане имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров."Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться &gt;&gt;В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.Россия готова внести свой вклад в решение проблемы с запасами обогащенного урана в Иране, если и когда Вашингтону и Тегерану удастся договориться об урегулировании кризиса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
иран, политика, в мире, новости, сша
Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД

Иран не будет обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем - Аракчи

11:55 07.02.2026 (обновлено: 12:00 07.02.2026)
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаг Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Иран не собирается обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, это касающийся обороны вопрос, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.
"Мы не можем вести переговоры по ракетам ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны", - сказал министр.
Он добавил, что Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США.
"У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", - сказал Аракчи.
Также он заявил, что обогащенный уран не будут вывозить из Ирана.
"Степень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана", - сказал министр.
По его словам, делегации Ирана и США в ходе переговоров в Омане имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров.
"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться >>
В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
Россия готова внести свой вклад в решение проблемы с запасами обогащенного урана в Иране, если и когда Вашингтону и Тегерану удастся договориться об урегулировании кризиса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
