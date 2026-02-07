https://crimea.ria.ru/20260207/iran-ne-budet-obsuzhdat-svoyu-raketnuyu-programmu---mid-1153023791.html

Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД

Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД

Иран не собирается обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, это касающийся обороны вопрос, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al... РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T11:55

2026-02-07T11:55

2026-02-07T12:00

иран

политика

в мире

новости

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/80/1117828002_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_a2fdbb0801bb3c6c28f7df2e474b052d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Иран не собирается обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, это касающийся обороны вопрос, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera."Мы не можем вести переговоры по ракетам ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны", - сказал министр.Он добавил, что Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США."У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", - сказал Аракчи.Также он заявил, что обогащенный уран не будут вывозить из Ирана."Степень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана", - сказал министр.По его словам, делегации Ирана и США в ходе переговоров в Омане имели возможность пожать руки друг другу, несмотря на непрямой характер встречи. Аракчи отметил, что решение по проблеме иранской ядерной программы можно найти только путем переговоров."Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончиться >>В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.Россия готова внести свой вклад в решение проблемы с запасами обогащенного урана в Иране, если и когда Вашингтону и Тегерану удастся договориться об урегулировании кризиса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США озвучили требования к Ирану Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки

https://crimea.ria.ru/20260128/tramp-zayavil-o-gotovnosti-atakovat-iran-1152754423.html

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, политика, в мире, новости, сша