Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне

Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования.По данным сервиса, Евпатория в рейтинге оказалась на шестом месте со средней ценой в 2781 рубль, Алушта – на девятом, со средним чеком в 2946 рублей.На первом месте – Туапсе, где средняя стоимость ночи составляет 2132 рубля, на втором - Ейск, а на третьем – Железноводск – 2162 и 2173 рублей соответственно.Также в десятку самых экономных направлений вошли Анапа – 2440 рублей, Мостовской, Краснодарского края – 2625, Джубга – 2800 рублей, Владивосток, где за ночевку в среднем просят 2875 рублей, и Горячий Ключ – 3007 рублей.Как сообщалось, Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования.
По данным сервиса, Евпатория в рейтинге оказалась на шестом месте со средней ценой в 2781 рубль, Алушта – на девятом, со средним чеком в 2946 рублей.
На первом месте – Туапсе, где средняя стоимость ночи составляет 2132 рубля, на втором - Ейск, а на третьем – Железноводск – 2162 и 2173 рублей соответственно.
Также в десятку самых экономных направлений вошли Анапа – 2440 рублей, Мостовской, Краснодарского края – 2625, Джубга – 2800 рублей, Владивосток, где за ночевку в среднем просят 2875 рублей, и Горячий Ключ – 3007 рублей.
Как сообщалось, Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях
в феврале 2026 года.
