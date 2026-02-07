https://crimea.ria.ru/20260207/ekonomnyy-otdykh-v-krymu--chto-vybirayut-rossiyane-1152993469.html

Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне

Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне

Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования. РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T07:11

2026-02-07T07:11

2026-02-07T07:11

крым

новости крыма

алушта

евпатория

отдых в крыму

внутренний туризм

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147427304_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b14b5957ddb31d87374a01b8ec39f4d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования.По данным сервиса, Евпатория в рейтинге оказалась на шестом месте со средней ценой в 2781 рубль, Алушта – на девятом, со средним чеком в 2946 рублей.На первом месте – Туапсе, где средняя стоимость ночи составляет 2132 рубля, на втором - Ейск, а на третьем – Железноводск – 2162 и 2173 рублей соответственно.Также в десятку самых экономных направлений вошли Анапа – 2440 рублей, Мостовской, Краснодарского края – 2625, Джубга – 2800 рублей, Владивосток, где за ночевку в среднем просят 2875 рублей, и Горячий Ключ – 3007 рублей.Как сообщалось, Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоитРоссияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещениеРомантическое путешествие: россияне едут в Крым парами

крым

алушта

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алушта, евпатория, отдых в крыму, внутренний туризм, крым курортный