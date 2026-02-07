Рейтинг@Mail.ru
Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне
Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне
Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования.По данным сервиса, Евпатория в рейтинге оказалась на шестом месте со средней ценой в 2781 рубль, Алушта – на девятом, со средним чеком в 2946 рублей.На первом месте – Туапсе, где средняя стоимость ночи составляет 2132 рубля, на втором - Ейск, а на третьем – Железноводск – 2162 и 2173 рублей соответственно.Также в десятку самых экономных направлений вошли Анапа – 2440 рублей, Мостовской, Краснодарского края – 2625, Джубга – 2800 рублей, Владивосток, где за ночевку в среднем просят 2875 рублей, и Горячий Ключ – 3007 рублей.Как сообщалось, Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоитРоссияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещениеРомантическое путешествие: россияне едут в Крым парами
Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне

Евпатория и Алушта вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха

07:11 07.02.2026
 
© Telegram Галина ОгневаВиды Крыма. Алушта
Виды Крыма. Алушта
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в феврале. Таковы данные российского сервиса бронирования.
По данным сервиса, Евпатория в рейтинге оказалась на шестом месте со средней ценой в 2781 рубль, Алушта – на девятом, со средним чеком в 2946 рублей.
На первом месте – Туапсе, где средняя стоимость ночи составляет 2132 рубля, на втором - Ейск, а на третьем – Железноводск – 2162 и 2173 рублей соответственно.
Также в десятку самых экономных направлений вошли Анапа – 2440 рублей, Мостовской, Краснодарского края – 2625, Джубга – 2800 рублей, Владивосток, где за ночевку в среднем просят 2875 рублей, и Горячий Ключ – 3007 рублей.
Как сообщалось, Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года.
