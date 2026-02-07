https://crimea.ria.ru/20260207/dvizhenie-cherez-zhd-stantsiyu-kochetovka-2-pod-tambovom-vosstanovili-1153022623.html
Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
Движение через станцию Кочетовка-2 в Тамбовской области после ЧП восстановлено. В пути следования на 2,5 часа задерживается один поезд крымского направления. Об РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T09:27
2026-02-07T09:27
2026-02-07T09:31
новости крыма
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
тамбовская область
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152089237_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b8e0fbcc7256dc92de348e384a7c887c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Движение через станцию Кочетовка-2 в Тамбовской области после ЧП восстановлено. В пути следования на 2,5 часа задерживается один поезд крымского направления. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отстают от графика третий день. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут. В пятницу перевозчик предупредил о задержке в отправлении из крымской столицы состава №028 Симферополь - Москва.По состоянию на 09.00 мск на 2,5 часа задерживается поезд №028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152089237_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_de474414371be7cc802098597024f063.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, тамбовская область, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма
Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
В пути следования задерживается один поезд в Крым после ЧП на станции Кочетовка-2
09:27 07.02.2026 (обновлено: 09:31 07.02.2026)