Два судна столкнулись в акватории Финского залива

Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов."Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После ее завершения суда планируют продолжить свои рейсы", - отмечается в сообщении.Ситуация находится на контроле экстренных служб, сообщает ведомство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.
"В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: "Глифада" и "Аэолиан форчун"... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов.
"Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После ее завершения суда планируют продолжить свои рейсы", - отмечается в сообщении.
Ситуация находится на контроле экстренных служб, сообщает ведомство.
