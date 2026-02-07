https://crimea.ria.ru/20260207/dva-sudna-stolknulis-v-akvatorii-finskogo-zaliva-1153024622.html

Два судна столкнулись в акватории Финского залива

Два судна столкнулись в акватории Финского залива - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Два судна столкнулись в акватории Финского залива

Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области. РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T12:42

2026-02-07T12:42

2026-02-07T12:42

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ленинградская область

происшествия

финский залив

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142640994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc980d5417f6197c7071cc9221dd3d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов."Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После ее завершения суда планируют продолжить свои рейсы", - отмечается в сообщении.Ситуация находится на контроле экстренных служб, сообщает ведомство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

финский залив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ленинградская область, происшествия, финский залив, новости