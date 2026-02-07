https://crimea.ria.ru/20260207/doverie-i-pravo-na-oshibki-psikhoterapevt-dala-rekomendatsii-roditelyam-1152947772.html
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом... РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом предупредила главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина.Она посоветовала обратить внимание на то, насколько часто вашего ребенка приглашают на те или иные детские мероприятия, и то, насколько часто он рассказывает взрослым о своих проблемах или достижениях в школе. Также много информации об уровне неприязни к ребенку могут дать внутришкольные чаты одноклассников.Психиатр отметила, что важно, чтобы ребенок развивался как разносторонняя личность."Любые занятия - спорт, музыка, творчество, волонтерство - всегда должны иметь место. Только многогранность развития даст ему ту уверенность и, возможно, компенсацию, если в школе у него не ладится", - отмечает специалист.Шурыгина особо подчеркнула, что родителям важно иметь контакт со своими детьми: если ребенок не получит отклика и общения, он уйдет общаться в интернет, предупреждает она. "И уйдет именно на те профильные сайты, где ему скажут: "Ты молодец, но вокруг все не очень, надо исправить", - отметила психиатр.Поэтому очень важно дать ребенку понимание того, что его в семье всегда поддержат, даже если он ошибся, потому что нет людей, которые не ошибаются.
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
Психиатр назвала настораживающие маркеры в поведении школьников
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом предупредила главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина.
"Треть жизни ребенок проводит в школе. Если успеваемость по каким-то причинам неуклонно идет вниз, это уже маркер того, что он будет в лучшем случае порицаться учителями, затем это порицание может подхватиться одноклассниками. Второй момент – это уровень общения в классе. Большинство родителей, к сожалению, впервые на приеме от ребенка узнают, что его в школе травят", - сказала Шурыгина в пресс-центре РИА Новости Крым.
Она посоветовала обратить внимание на то, насколько часто вашего ребенка приглашают на те или иные детские мероприятия, и то, насколько часто он рассказывает взрослым о своих проблемах или достижениях в школе. Также много информации об уровне неприязни к ребенку могут дать внутришкольные чаты одноклассников.
Психиатр отметила, что важно, чтобы ребенок развивался как разносторонняя личность.
"Любые занятия - спорт, музыка, творчество, волонтерство - всегда должны иметь место. Только многогранность развития даст ему ту уверенность и, возможно, компенсацию, если в школе у него не ладится", - отмечает специалист.
Шурыгина особо подчеркнула, что родителям важно иметь контакт со своими детьми: если ребенок не получит отклика и общения, он уйдет общаться в интернет, предупреждает она.
"И уйдет именно на те профильные сайты, где ему скажут: "Ты молодец, но вокруг все не очень, надо исправить", - отметила психиатр.
Поэтому очень важно дать ребенку понимание того, что его в семье всегда поддержат, даже если он ошибся, потому что нет людей, которые не ошибаются.
"Даже маленькие проблемы ребенка для него в моменте кажутся более важными, чем ваши проблемы с ипотекой. И он пытается вам эти проблемы донести. Если вы будете его отталкивать, то в будущем ни о каком доверии речи быть не может", - убеждена специалист.
