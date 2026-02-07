https://crimea.ria.ru/20260207/doverie-i-pravo-na-oshibki-psikhoterapevt-dala-rekomendatsii-roditelyam-1152947772.html

Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям

Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям

Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом... РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T21:13

2026-02-07T21:13

2026-02-07T21:13

крым

совет эксперта

дети

психология

общество

здоровье

семья

дарья шурыгина

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095760_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9fbe5bc02a9eb646399af16c5f6114fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом предупредила главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина.Она посоветовала обратить внимание на то, насколько часто вашего ребенка приглашают на те или иные детские мероприятия, и то, насколько часто он рассказывает взрослым о своих проблемах или достижениях в школе. Также много информации об уровне неприязни к ребенку могут дать внутришкольные чаты одноклассников.Психиатр отметила, что важно, чтобы ребенок развивался как разносторонняя личность."Любые занятия - спорт, музыка, творчество, волонтерство - всегда должны иметь место. Только многогранность развития даст ему ту уверенность и, возможно, компенсацию, если в школе у него не ладится", - отмечает специалист.Шурыгина особо подчеркнула, что родителям важно иметь контакт со своими детьми: если ребенок не получит отклика и общения, он уйдет общаться в интернет, предупреждает она. "И уйдет именно на те профильные сайты, где ему скажут: "Ты молодец, но вокруг все не очень, надо исправить", - отметила психиатр.Поэтому очень важно дать ребенку понимание того, что его в семье всегда поддержат, даже если он ошибся, потому что нет людей, которые не ошибаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийПодросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делатьНе перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, совет эксперта, дети, психология, общество, здоровье, семья, дарья шурыгина, мнения