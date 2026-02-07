Рейтинг@Mail.ru
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/doverie-i-pravo-na-oshibki-psikhoterapevt-dala-rekomendatsii-roditelyam-1152947772.html
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T21:13
2026-02-07T21:13
крым
совет эксперта
дети
психология
общество
здоровье
семья
дарья шурыгина
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095760_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9fbe5bc02a9eb646399af16c5f6114fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом предупредила главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина.Она посоветовала обратить внимание на то, насколько часто вашего ребенка приглашают на те или иные детские мероприятия, и то, насколько часто он рассказывает взрослым о своих проблемах или достижениях в школе. Также много информации об уровне неприязни к ребенку могут дать внутришкольные чаты одноклассников.Психиатр отметила, что важно, чтобы ребенок развивался как разносторонняя личность."Любые занятия - спорт, музыка, творчество, волонтерство - всегда должны иметь место. Только многогранность развития даст ему ту уверенность и, возможно, компенсацию, если в школе у него не ладится", - отмечает специалист.Шурыгина особо подчеркнула, что родителям важно иметь контакт со своими детьми: если ребенок не получит отклика и общения, он уйдет общаться в интернет, предупреждает она. "И уйдет именно на те профильные сайты, где ему скажут: "Ты молодец, но вокруг все не очень, надо исправить", - отметила психиатр.Поэтому очень важно дать ребенку понимание того, что его в семье всегда поддержат, даже если он ошибся, потому что нет людей, которые не ошибаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийПодросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делатьНе перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095760_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_b5fd54bf7b2ea27f96f58cf05fbb2330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, совет эксперта, дети, психология, общество, здоровье, семья, дарья шурыгина, мнения
Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям

Психиатр назвала настораживающие маркеры в поведении школьников

21:13 07.02.2026
 
© РИА Новости КрымПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Плохая учеба, нежелание идти в школу и отсутствие внешкольной занятости – основные маркеры поведения школьников, которые должны насторожить родителей. Об этом предупредила главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина.
"Треть жизни ребенок проводит в школе. Если успеваемость по каким-то причинам неуклонно идет вниз, это уже маркер того, что он будет в лучшем случае порицаться учителями, затем это порицание может подхватиться одноклассниками. Второй момент – это уровень общения в классе. Большинство родителей, к сожалению, впервые на приеме от ребенка узнают, что его в школе травят", - сказала Шурыгина в пресс-центре РИА Новости Крым.
Она посоветовала обратить внимание на то, насколько часто вашего ребенка приглашают на те или иные детские мероприятия, и то, насколько часто он рассказывает взрослым о своих проблемах или достижениях в школе. Также много информации об уровне неприязни к ребенку могут дать внутришкольные чаты одноклассников.
Психиатр отметила, что важно, чтобы ребенок развивался как разносторонняя личность.
"Любые занятия - спорт, музыка, творчество, волонтерство - всегда должны иметь место. Только многогранность развития даст ему ту уверенность и, возможно, компенсацию, если в школе у него не ладится", - отмечает специалист.
Шурыгина особо подчеркнула, что родителям важно иметь контакт со своими детьми: если ребенок не получит отклика и общения, он уйдет общаться в интернет, предупреждает она.
"И уйдет именно на те профильные сайты, где ему скажут: "Ты молодец, но вокруг все не очень, надо исправить", - отметила психиатр.
Поэтому очень важно дать ребенку понимание того, что его в семье всегда поддержат, даже если он ошибся, потому что нет людей, которые не ошибаются.
"Даже маленькие проблемы ребенка для него в моменте кажутся более важными, чем ваши проблемы с ипотекой. И он пытается вам эти проблемы донести. Если вы будете его отталкивать, то в будущем ни о каком доверии речи быть не может", - убеждена специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
 
КрымСовет экспертадетиПсихологияОбществоЗдоровьесемьяДарья ШурыгинаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное
22:05Удар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света
21:55Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
21:42Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна
21:36Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
21:13Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
20:57ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
20:57В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
20:38В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
20:09Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
19:57В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
19:39"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
19:14При нападении на общежитие в Уфе ранены четыре студента из Индии
18:53Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
18:27Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
18:03"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
17:48Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
17:31Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун
17:19В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
16:41Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
Лента новостейМолния