Рейтинг@Mail.ru
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/avariynye-otklyucheniya-primeneny-v-bolshinstve-regionov-ukrainy-1153022885.html
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщают в украинской энергетической компании "Укрэнерго". Жителей некоторых... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T10:01
2026-02-07T10:01
новости
украина
энергосистема украины
энергоресурсы
укрэнерго
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщают в украинской энергетической компании "Укрэнерго". Жителей некоторых областей призывают запасаться водой.Проблемы с электроэнергией фиксируют в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской областях, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."О проблемах сообщают в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях", – уточнили в публикации.Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив предупредил жителей региона о возможных значительных перебоях с электричеством и призвал людей запасаться водой."Могут быть значительные перебои с электроэнергией. На всякий случай запаситесь водой", – написал Марцинкив в Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИНа Украине остановили метро и отключили воду"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, энергосистема украины, энергоресурсы, укрэнерго, отключение электроэнергии
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины

На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения света

10:01 07.02.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщают в украинской энергетической компании "Укрэнерго". Жителей некоторых областей призывают запасаться водой.
"В большинстве регионов применены аварийные отключения", – сказано в сообщении Укрэнерго.
Проблемы с электроэнергией фиксируют в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской областях, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"О проблемах сообщают в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях", – уточнили в публикации.
Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив предупредил жителей региона о возможных значительных перебоях с электричеством и призвал людей запасаться водой.
"Могут быть значительные перебои с электроэнергией. На всякий случай запаситесь водой", – написал Марцинкив в Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ
На Украине остановили метро и отключили воду
"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
 
НовостиУкраинаЭнергосистема УкраиныЭнергоресурсыУкрэнергоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
10:57Солнце не дотянуло до рекорда XXI века
10:21На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
10:01Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
09:32"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
09:27Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
09:03Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
08:45Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
08:14В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
07:50Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер
07:29ВСУ атаковали 13 областей России
07:11Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне
00:01Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:57Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
22:47В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
22:37Крымчанин получил срок за поножовщину
22:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы
22:13Ученые научились "отключать" гены рака
22:03Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Лента новостейМолния