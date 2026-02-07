https://crimea.ria.ru/20260207/avariynye-otklyucheniya-primeneny-v-bolshinstve-regionov-ukrainy-1153022885.html

Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины

2026-02-07T10:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщают в украинской энергетической компании "Укрэнерго". Жителей некоторых областей призывают запасаться водой.Проблемы с электроэнергией фиксируют в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской областях, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."О проблемах сообщают в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях", – уточнили в публикации.Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив предупредил жителей региона о возможных значительных перебоях с электричеством и призвал людей запасаться водой."Могут быть значительные перебои с электроэнергией. На всякий случай запаситесь водой", – написал Марцинкив в Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИНа Украине остановили метро и отключили воду"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий

