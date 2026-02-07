https://crimea.ria.ru/20260207/avariynye-otklyucheniya-primeneny-v-bolshinstve-regionov-ukrainy-1153022885.html
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщают в украинской энергетической компании "Укрэнерго". Жителей некоторых... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T10:01
2026-02-07T10:01
2026-02-07T10:01
новости
украина
энергосистема украины
энергоресурсы
укрэнерго
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщают в украинской энергетической компании "Укрэнерго". Жителей некоторых областей призывают запасаться водой.Проблемы с электроэнергией фиксируют в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской областях, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."О проблемах сообщают в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях", – уточнили в публикации.Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив предупредил жителей региона о возможных значительных перебоях с электричеством и призвал людей запасаться водой."Могут быть значительные перебои с электроэнергией. На всякий случай запаситесь водой", – написал Марцинкив в Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИНа Украине остановили метро и отключили воду"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, энергосистема украины, энергоресурсы, укрэнерго, отключение электроэнергии
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения света
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На Украине в большинстве регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщают в украинской энергетической компании "Укрэнерго". Жителей некоторых областей призывают запасаться водой.
"В большинстве регионов применены аварийные отключения", – сказано в сообщении Укрэнерго.
Проблемы с электроэнергией фиксируют в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской областях, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"О проблемах сообщают в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях", – уточнили в публикации.
Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив предупредил жителей региона о возможных значительных перебоях с электричеством и призвал людей запасаться водой.
"Могут быть значительные перебои с электроэнергией. На всякий случай запаситесь водой", – написал Марцинкив в Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: