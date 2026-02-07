Рейтинг@Mail.ru
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
Один человек погиб и еще 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в Индии. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в Индии. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет РИА Новости.По факту трагедии возбуждено уголовное дело в отношении оператора аттракциона.Главный министр штата Харьяни Наяб Саини выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции, заявив, что соответствующим органам даны указания обеспечить надлежащий уход за пострадавшими.
индия, в мире, происшествия, аттракционы, новости
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы

В Индии при падении аттракциона с людьми погиб полицейский и ранены 13 человек

21:36 07.02.2026 (обновлено: 21:43 07.02.2026)
 
Скорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr/ meg and rahul
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в Индии. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет РИА Новости.
"Примерно в 18:15 на ярмарке в Сураджканде произошел несчастный случай с обрушением аттракциона. В результате инцидента около 13 человек получили ранения. Их срочно доставили в больницу на машинах скорой помощи. Инспектор полиции был объявлен мертвым по прибытии; он пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать", - сообщил комиссар округа Фаридабад Аюша Синхи.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело в отношении оператора аттракциона.
Главный министр штата Харьяни Наяб Саини выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции, заявив, что соответствующим органам даны указания обеспечить надлежащий уход за пострадавшими.
