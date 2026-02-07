https://crimea.ria.ru/20260207/attraktsion-s-lyudmi-rukhnul-v-indii--est-zhertvy-1153031650.html
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
Один человек погиб и еще 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в Индии. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T21:36
2026-02-07T21:36
2026-02-07T21:43
индия
в мире
происшествия
аттракционы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 13 пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в Индии. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет РИА Новости.По факту трагедии возбуждено уголовное дело в отношении оператора аттракциона.Главный министр штата Харьяни Наяб Саини выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции, заявив, что соответствующим органам даны указания обеспечить надлежащий уход за пострадавшими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракционЦирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапитоОпасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
индия
индия, в мире, происшествия, аттракционы, новости
Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
В Индии при падении аттракциона с людьми погиб полицейский и ранены 13 человек
21:36 07.02.2026 (обновлено: 21:43 07.02.2026)