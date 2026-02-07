https://crimea.ria.ru/20260207/armiya-rossii-udarila-kinzhalami-po-mestam-zapuska-ukrainskikh-dronov-1153024328.html

Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов

2026-02-07T12:22

министерство обороны рф

удары по украине

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

украина

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар "Кинжалами" и беспилотными летательными аппаратами по объектам украинского ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что удары были нанесены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в Минобороны России.Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФВооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий

