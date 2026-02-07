Рейтинг@Mail.ru
Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов
Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов
Вооруженные силы России нанесли массированный удар "Кинжалами" и беспилотными летательными аппаратами по объектам украинского ВПК, энергетической и транспортной РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар "Кинжалами" и беспилотными летательными аппаратами по объектам украинского ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что удары были нанесены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в Минобороны России.Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области.
Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов

Новости СВО: Россия ударила по местам производства и хранения украинских БПЛА

12:22 07.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар "Кинжалами" и беспилотными летательными аппаратами по объектам украинского ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что удары были нанесены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в Минобороны России.
Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области.
