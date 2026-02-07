https://crimea.ria.ru/20260207/10-let-maydanu-gosperevorot-na-ukraine---spravka-1134755529.html

12 лет Майдану: госпереворот на Украине - справка

События на киевском Майдане Незалежности (Площади Независимости - ред.) вначале представляли как мирные. Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в...

События на киевском Майдане Незалежности (Площади Независимости - ред.) вначале представляли как мирные. Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.В феврале они переросли в вооруженное противостояние, и привели в итоге к свержению законно избранного президента, распаду страны и гражданской войне. 12 лет назад начался госпереворот на Украине. Как это было - в справке РИА Новости Крым.На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года Украина не подписала договор об ассоциации с Евросоюзом - президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приняли решение не подписывать соглашение на кабальных условиях.В то же время в Киеве и других городах Украины, в первую очередь на западе страны: в Ивано-Франковске, Тернополе, Львове и Луцке, на улицу вышли студенты, которые требовали подписания соглашения с ЕС. В Киеве, когда было объявлено, что Ассоциации не будет, вечером 29 ноября на Майдан Независимости вышли студенты столичных вузов.Тогда же была дана команда на вытеснение протестующих с площади. Участие в этом принимали бойцы спецподразделения киевского "Беркута". "Мирные" студенты показали необыкновенную выучку и согласованность в ведении уличных боев, применяли оружие и бутылки с зажигательной смесью, нападали на правоохранителей.Милиция и спецподразделения оказались в странной ситуации. Прозвучали первые выстрелы со стороны боевиков, появились первые пострадавшие среди правоохранителей, а приказа к активным действиям не было. У милиции на вооружении были только водомет, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.К акции активно начали присоединятся не только представители оппозиции, но и украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.Участники Евромайдана захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.Тем временем на самом майдане запылали костры - на них готовили пищу живущие здесь же в палатках люди. Они не собирались уходить с площади.16 января 2014 года парламент Украины принял ряд законов, которые ужесточили ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Принятие антипротестных законов спровоцировало массовые беспорядки.19 января в центре Киева очередное народное вече оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями.Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.После отставки правительства Азарова 28 января на майдане наступило временное затишье.12 февраля президент Янукович в очередной раз пошел на уступки оппозиции и согласился пойти на формирование коалиционного правительства, были освобождены все ранее задержанные участники протестов. Несмотря на это, оппозиция выдвинула требования возвращения Украины к парламентско-президентской системе правления и конституции 2004 года. В ночь с 15 на 16 февраля протестующими частично была освобождена улица Грушевского и здание городской администрации. В регионах - разблокированы здания областных госадминистраций.В то же время 16-17 февраля Всеукраинское объединение "Майдан" и "Правый сектор"* объявили о подготовке "мирного наступления" на Верховную Раду.В "мирном наступлении" 18 февраля приняло участие несколько тысяч активистов Евромайдана. Натолкнувшись на милицейское оцепление, демонстранты атаковали его, врывались в здания, жгли автомобильные покрышки, забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью милиционеров; в ответ силовики использовали только слезоточивый газ, водометы, бросали светошумовые гранаты. От огнестрельных ранений погибли пять правоохранителей.В течение дня и последовавшей ночи в результате столкновений на улицах Киева погибло 25 человек (в том числе до 10 сотрудников правоохранительных органов), более 350 получили ранения, свыше 250 были госпитализированы.В ночь с 18 на 19 февраля во время штурма Майдана в доме Профсоюзов начался пожар, виновники которого не установлены до сих пор. Не установлено окончательно и количество людей, которые сгорели заживо.Одновременно крайне обострилась ситуация на западе Украины. В ночь с 18 на 19 февраля только во Львове и Львовской области активистами Евромайдана было захвачено более тысячи единиц огнестрельного оружия, разграблены воинские и милицейские склады. На майдане в это же время сотни людей уже были вооружены огнестрельным оружием и не скрывали своих лиц.20 февраля на Институтской улице в Киеве началась стрельба неустановленных снайперов по участникам Евромайдана и сотрудникам правоохранительных органов. Всего за период с 18 по 20 февраля, по данным министерства здравоохранения Украины, погибло 75 человек.21 февраля под давлением стран Запада президент Украины Виктор Янукович снова пошел на уступки оппозиции и подписал соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев.22 февраля в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как "вандализм, бандитизм и государственный переворот". Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий", а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.*Террористическая организация, запрещенная в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

