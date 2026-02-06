https://crimea.ria.ru/20260206/zolotye-rezervy-rossii-vpervye-v-istorii-prevysili-400-mlrd-dollarov-1153013554.html

Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Объем золотых резервов России по итогам января составил 402,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.Как отметили в ЦБ, доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 43,3% до 48,3%. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на начало февраля, по информации ЦБ, составили 833,6 миллиарда долларов. Это почти на 79 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Рост активов был обеспечен увеличением стоимости входящего в их состав золота.Международные резервы (золотовалютные резервы) – это запас высоколиквидных активов, которыми владеют Центральный банк и правительство страны. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды. В состав международных резервов входит несколько компонентов, в том числе монетарное золото (золотые слитки и монеты) и активы в иностранных валютах (депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги в долларах, евро и других иностранных валютах и наличные деньги).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость золота достигла нового исторического максимума Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России

