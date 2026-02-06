Рейтинг@Mail.ru
Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/zolotye-rezervy-rossii-vpervye-v-istorii-prevysili-400-mlrd-dollarov-1153013554.html
Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов
Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов
Объем золотых резервов России по итогам января составил 402,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T16:43
2026-02-06T16:44
золото
россия
банк россии
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111855/29/1118552919_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_72e3fc90bea87ddb562d24b9b2a7a30e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Объем золотых резервов России по итогам января составил 402,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.Как отметили в ЦБ, доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 43,3% до 48,3%. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на начало февраля, по информации ЦБ, составили 833,6 миллиарда долларов. Это почти на 79 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Рост активов был обеспечен увеличением стоимости входящего в их состав золота.Международные резервы (золотовалютные резервы) – это запас высоколиквидных активов, которыми владеют Центральный банк и правительство страны. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды. В состав международных резервов входит несколько компонентов, в том числе монетарное золото (золотые слитки и монеты) и активы в иностранных валютах (депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги в долларах, евро и других иностранных валютах и наличные деньги).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость золота достигла нового исторического максимума Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111855/29/1118552919_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_4f54f25803a5fe6fa07201047df01b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
золото, россия, банк россии, экономика, новости
Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов

Объем золотых резервов России по итогам января составил свыше 402 млрд долларов

16:43 06.02.2026 (обновлено: 16:44 06.02.2026)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки. Архивное фото
Золотые слитки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Объем золотых резервов России по итогам января составил 402,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
"Вложения России в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Как отметили в ЦБ, доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 43,3% до 48,3%. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на начало февраля, по информации ЦБ, составили 833,6 миллиарда долларов. Это почти на 79 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Рост активов был обеспечен увеличением стоимости входящего в их состав золота.
Международные резервы (золотовалютные резервы) – это запас высоколиквидных активов, которыми владеют Центральный банк и правительство страны. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды. В состав международных резервов входит несколько компонентов, в том числе монетарное золото (золотые слитки и монеты) и активы в иностранных валютах (депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги в долларах, евро и других иностранных валютах и наличные деньги).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стоимость золота достигла нового исторического максимума
Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
 
ЗолотоРоссияБанк РоссииЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью
17:20На территорию воинской части в Польше упал неизвестный дрон
17:13На Античном проспекте Севастополя создадут историко-археологический парк
17:07Поезд из Симферополя в Москву в пятницу отправится с опозданием – причина
16:54Предложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
16:43Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов
16:36В Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии
16:25Путин собрал Совбез
16:07Украинские военкомы задержали настоятеля храма УПЦ в Никополе
15:54В Крыму ветхий дом "омолодили" на четверть века и отодвинули ремонт
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
Лента новостейМолния