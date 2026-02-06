https://crimea.ria.ru/20260206/zolotye-rezervy-rossii-vpervye-v-istorii-prevysili-400-mlrd-dollarov-1153013554.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Объем золотых резервов России по итогам января составил 402,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.Как отметили в ЦБ, доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 43,3% до 48,3%. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на начало февраля, по информации ЦБ, составили 833,6 миллиарда долларов. Это почти на 79 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Рост активов был обеспечен увеличением стоимости входящего в их состав золота.Международные резервы (золотовалютные резервы) – это запас высоколиквидных активов, которыми владеют Центральный банк и правительство страны. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды. В состав международных резервов входит несколько компонентов, в том числе монетарное золото (золотые слитки и монеты) и активы в иностранных валютах (депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги в долларах, евро и других иностранных валютах и наличные деньги).
Золотые резервы России впервые в истории превысили 400 млрд долларов
Объем золотых резервов России по итогам января составил свыше 402 млрд долларов
16:43 06.02.2026 (обновлено: 16:44 06.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Объем золотых резервов России по итогам января составил 402,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
"Вложения России в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Как отметили в ЦБ, доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 43,3% до 48,3%. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 54,8%, хотя его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на начало февраля, по информации ЦБ, составили 833,6 миллиарда долларов. Это почти на 79 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Рост активов был обеспечен увеличением стоимости входящего в их состав золота.
Международные резервы (золотовалютные резервы) – это запас высоколиквидных активов, которыми владеют Центральный банк и правительство страны. Государство использует эти активы для выполнения международных обязательств, стабилизации национальной валюты и поддержания экономики в кризисные периоды. В состав международных резервов входит несколько компонентов, в том числе монетарное золото (золотые слитки и монеты) и активы в иностранных валютах (депозиты в зарубежных банках, ценные бумаги в долларах, евро и других иностранных валютах и наличные деньги).
