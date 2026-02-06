Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион
В Крыму за год участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 врачей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Он лежал на операционном столе. Было прохладно, светло и немного страшно. Огромный светильник над ним завораживал, а люди в белых одеждах казались очень красивыми. Тогда Акиму Щербакову было шестнадцать. Он попал в больницу с аппендицитом. И ему так понравилось в операционной, что он решил стать врачом. В свои двадцать пять он уже Аким Сергеевич – хирург Красногвардейской ЦРБ в селе Восход. Выучившись, он не только вернулся на свою малую родину, но и уговорил перебраться в район одногруппников и однокурсников. Будь его воля, он бы весь курс к себе перетянул, смеются коллеги.
В Крыму за прошлый год участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 человек. Единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей получили 70 врачей, выплаты по 500 тысяч рублей пришли 20 средним медработникам. О том, почему молодые врачи едут в глубинку и на что тратят миллион - узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.
Где родился, там и пригодился
Аким Щербаков похож на богатыря: широкоплечий, высокий. Когда он в своей пестрой хирургической шапочке, то росту в нем два метра, глаза у него добрые. Такому доктору можно и довериться.
"Родился я в соседнем селе Некрасово. После школы поступил в университет, где отучился шесть лет. Затем судьба связала с хирургией. Еще два года ординатуры. Розовых очков изначально не надевал, потому что были менторы, которые объясняли: киношная хирургия красивая и о высоком, а в настоящем — это больше о гибели людей, о том, как эту гибель предотвратить, как попытаться вылечить болезнь. О том, что, увы, не все нам подвластно. И нужно много работать, много учиться, чтобы был хоть какой-то результат", - признается он.
Родители поддержали желание сына стать хирургом. Он вообще первый в семье медик. Отец - ветврач, мама - токарь, работала в Узбекистане на горнодобывающем заводе.
В качестве стажера Аким попал в Красногвардейскую центральную районную больницу в августе 2024 года, а в октябре 2025-го уже сам оперировал под чутким руководством заведующего хирургическим отделением Валерия Матвеева. Он и сейчас рядом. Тоже встречает журналистов.
- Валерий Александрович, как вам работается с молодыми кадрами?
- Отлично! Два с половиной года был здесь один - и приемник на мне, и больные, и документы, и операции. Приходил сюда в половине восьмого утра, а уходил в половине восьмого вечера. Теперь вот молодежь стал учить. Они схватывают все на лету. Молодцы. Теоретически грамотные. И мне стало легче работать, в радость!
- Сейчас в вашем отделении специалистов хватает?
- Да, сейчас мы укомплектованы. Дождался молодых. А то уж было хотел уходить на пенсию. Но меня главный врач не отпустил. Уговорил. Если вы сейчас уйдете, говорит, я буду вынужден закрыть отделение, и потом мы его уже вряд ли откроем. Вот я и остался.
Доктор Матвеев работает в хирургическом отделении Красногвардейской ЦРБ с 1981 года. Был дежурным врачом, потом восемь лет отработал детским хирургом. А с 8 февраля 1989 года занимает должность завотделения.
Молодой врач Щербаков, также как и его наставник в профессии хирург Матвеев, нацелен на развитие местной хирургии. Отмечают, что нынешнее руководство больницы всячески этому способствует: идет закупка необходимого инструментария. Совсем скоро в отделении появится лапароскопическая стойка.
"У меня никогда не было цели работать где-то в другом месте. У меня здесь все - родители, родные. Живу по принципу: где родился, там и пригодился", - признается Аким Сергеевич.
- Как государство поддерживает молодых специалистов?
- Что касается поддержки государства, то мне по программе "Земля врачам" выделили землю под ИЖС. И как раз тот миллион, который выплатили по программе "Земский доктор", мы уже потратили на постройку дома. Фундамент залили. Уже и стены кладут. А пока мы с женой, она у меня тоже врач, педиатр, снимаем квартиру, поближе к работе.
Даже человек, закончивший ординатуру, не всегда осознает, что он может работать хирургом. Понимание приходит со временем, даже спустя какое-то время в должности. Бывает и так, что врачи перегорают, не выносят эмоциональной нагрузки, она огромная, рассуждает молодой специалист.
"Нередко и пациентам, и их родственникам приходится говорить горькую правду. Например, об онкологии, потому что приезжают люди сильно запущенные. Они просто живут и в какой-то момент им резко становится плохо. Потом, при сборе анамнеза, выясняется, что жалобы уже давно, просто на них не обращали внимания. У людей почему-то нет желания заниматься своим здоровьем, хотя медицина-то бесплатная", - с горечью отмечает врач.
И добавляет: "Да где-то придется подождать, но это из-за того, что у нас нет достаточного количества специалистов".
- Как думаете, почему в медицине нехватка кадров?
- Кому-то тяжело, кому-то мало платят. Сложно сказать. Кто-то хочет для себя более спокойной жизни, чем та, что связана с медициной. Ведь болеющему человеку плохо. Он капризный. И с ним надо уметь разговаривать, чтобы он, даже услышав страшный диагноз, не опустил руки, не сдался, не поставил на себе крест.
Молодой хирург отмечает, что в районных больницах все еще бывают некоторые сложности в техническом плане. Не хватает узких специалистов, например, врачей УЗИ. В частных клиниках узистов хватает, говорит он.
За смену в хирургическом отделении Красногвардейской ЦРБ проводят две-три операции, бывает, что и до пяти. Чаще всего приходится оперировать плановые грыжи, а из экстренного - аппендэктомия, случаются и ампутации конечностей. Но такие операции проводятся только по согласованию с сосудистыми хирургами.
- Аким Сергеевич, для хирурга какое самое важное качество характера?
- Считаю, что юмор. Без юмора здесь тяжело. Нет-нет, над пациентом шутить нельзя. Я имею ввиду юмор по жизни, в отношениях с коллективом, чтобы как-то снять напряжение, которого здесь хватает.
Дают жилье и профессиональный рост
За соседним столом погружен в бумажную работу Некруз Насибович Собиров. Тоже молодой хирург. Он в частную клинку не пошел. А вместе с другом-Щербаковым, своим однокурсником, поддавшись на его уговоры, решил поднимать уровень районной хирургии.
Родом Некруз из Таджикистана. Учился в Барнауле, в Алтайском медуниверситете. Но ординатуру уже в Крыму заканчивал. Признается: на свою историческую родину возвращаться не собирается. Уже и российское гражданство получил. А еще квартиру служебную ему дали в Красногвардейском. Если пять лет здесь проживает-проработает, сможет это жилье приватизировать.
- Некруз Насибович, почему решили стать врачом?
- У меня мама медсестра, она меня и уговорила пойти в медицину. Попробуй, говорит, вдруг понравится. Вот я и попробовал. Понравилось.
Но получилось не так сразу. Некруз вспоминает практику на первом курсе, когда нужно было сделать внутривенную инъекцию и забор крови.
"Одна сотрудница, медсестра, сказала: "берите у меня кровь, чтобы попрактиковаться". И я вдруг представил, как прохожу иглой сквозь вену, и отказался. Тогда дал заднюю. Потом со временем устроился на "скорую", это было еще в Барнауле. "Скорая" - хорошая школа для любого врача, это база для экстренного оказания помощи", - говорит Собиров.
- А можете рассказать, на что свой "земский" миллион потратили?
- Частично потратил. Погасил кредит, который брал еще во время студенчества, чтобы за учебу платить. В Крыму уже на бюджете учился.
"Хочется развиваться в хирургии. Сейчас, дай Бог, у нас в отделении будет лапароскоп, будем уже лапароскопические операции делать. А потом, в будущем, еще хочу отучиться на узиста, чтобы делать некоторые манипуляции под УЗИ-контролем", - делится планами доктор Собиров.
Кубанская душа в Крыму
В соседнем поселке Октябрьское, в районной больнице, также работает одногруппница Акима Щербакова - врач приемного отделения Мария Кислякова, которую он также убедил стать земским врачом, и еще со студенческих лет нежно называет кубанской душой. И не только потому, что она родилась и выросла на Кубани, а еще и потому, что за врачевание и небезразличное отношение к людям она болеет душой. Человек она открытый и прямолинейный.
"Мое решение стать врачом стало уверенным и точным уже в 13 лет. Мой папа болеет сахарным диабетом. Однажды он разрешил мне сделать ему подкожно инъекцию инсулина. Это была первая инъекция в моей жизни! И все! После этого решила, что буду врачом, чего бы мне это ни стоило", - рассказывает Мария Сергеевна.
Родители, которые всегда и во всем поддерживают свою младшую дочку, поначалу пытались отговорить ее от решения поступать в медицинский. Аргументировали тем, что врач — это дело очень ответственное и сложное. Еще говорили о том, что, мол, если выберешь юридическое направление, то старшая сестра-юрист во всем поможет, пойдешь легкой и проторенной дорожкой. Но Маша была непреклонной. Теперь родители ею очень гордятся.
"Изначально планировала поступать в Кубанский медицинский университет. Москву и Питер даже не рассматривала, потому что очень люблю своих родителей и не могу себе позволить уехать далеко. Но потом случайно оказалась в Крыму, приехала с отцом, который в Симферополе оказался по делам. И когда увидела Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, поняла, что хочу учиться только здесь", - вспоминает Кислякова. И добавляет: "Будто здесь - душа моя на месте. Такое было ощущение".
В Крыму вышла замуж за военного. Будущий муж ошибся номером. Потом нашел таинственную незнакомку, чьим голосом был очарован. Через два дня позвал на лошадях кататься, а через три месяца сделал предложение.
"Я просто попросила принести апельсинов, тогда болела. А он приходит с цветами. Без апельсинов. И становится на одно колено", - вспоминает с улыбкой Мария Сергеевна.
Шестой курс университета заканчивала уже с малышкой на руках. Бабушка мужа помогала: пока молодая мамочка бегала на пары, она сидела с правнучкой.
- Мария Сергеевна, как вы оказались в Красногвардейской ЦРБ?
— Это все Аким Сергеевич! (Улыбается). Он меня убеждал, убеждал, убеждал. Зазывал в свой район. Ну и я, в конце концов, подумала, а почему бы не попробовать. Хотя до этого работала в Симферопольской клинической больнице, и там был чудесный коллектив. Но по военной ипотеке мы купили дом в Новоандреевке. Оттуда удобнее добираться в Октябрьское, чем в Симферополь. Миллион, который получила, потратили на обустройство дома.
Говорит еще, что с маленьким ребенком не всегда можно "выйти на сутки", особенно, когда малыш болеет или когда его не с кем оставить. В этом плане график работы врача приемного отделения куда удобнее. Да и поток пациентов несколько меньше, чем в городе.
Своего студенческого друга, зазвавшего ее в земские врачи, Мария Сергеевна, называет человеком огромных знаний. Именно ему она смело доверила здоровье своего мужа, когда он заболел. Без сомнений, спокойно. Именно так - с доверием - и нужно идти к доктору, говорит.
"Видела однокурсников, которых в медицину заставили идти родители. Вот это самая страшная мука в медицине. Выучить-то несложно, зазубрить на автомате. Но чтобы заниматься врачеванием, нужно душой к этому тяготеть, этим болеть", - говорит доктор.
Еще в детстве, от большой любви к отцу, она решила, что будет врачом-эндокринологом. Но на момент поступления в ординатуру ее дочери не было и двух лет. Поняла, что не сможет отдаться эндокринологии полностью. Во фтизиатрии, в пульмонологии ей было проще, увереннее. Поэтому смело сюда и поступила. Но мысли о том, чтобы поступить в ординатуру по эндокринологии, не оставляет, хочет обязательно закрыть этот гештальт.
Говоря о проблемах, молодой специалист отмечает, что ей грустно, когда доктора первичного звена не хотят вникать в проблему пациентов.
"Вот буквально вчера поступала пациентка с анемией средней степени тяжести. У нее гемоглобин уже близится к тяжелой степени -73 грамма на литр. Предполагаю, что у нее злокачественное образование. Только неизвестно, где оно сидит. Для выяснения нужно делать компьютерную томографию с контрастированием - направлять пациентку в Восход. А доктор первичного звена просто дает направление в терапию", - говорит Кислякова.
И пусть в Октябрьской больнице нет компьютерного томографа, и "врач-приемник" не имеет возможности тут же взять у пациента кровь на анализ для выяснения уровня гемоглобина и лейкоцитов, все же здесь есть все необходимое для оказания "нормальной, качественной помощи". А "когда до нашей больницы дойдет рентген-аппарат, то вообще все будет очень хорошо", рассуждает она.
Доктор Кислякова, как и ее коллеги - одногруппники и однокурсники - тоже хочет профессионально расти и развиваться. Сейчас она "врач-приемник", а через время ей бы хотелось стать заведующей какого-нибудь отделения, если будет такая возможность. И еще второго ребеночка родить хочется.
Сколько в Крыму земских врачей
Как уточнили в министерстве здравоохранения Крыма, в 2025 году в Республике Крым участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 медработников. Единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей получили 70 врачей, а по 500 тысяч рублей - 20 средних медработников.
Заключая договор, медработники принимают на себя обязательства отработать в лечебном учреждении не менее пяти лет.
Среди участников программы – терапевты, педиатры, а также врачи узких специальностей – неврологи, кардиологи, урологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи и другие.
По информации профильного ведомства, новые кадры приняты в 19 медицинских организаций региона. Больше всего специалистов трудоустроено в Красногвардейскую, Бахчисарайскую, Ленинскую ЦРБ, а также в Сакскую и Первомайскую районные больницы и службу скорой медицинской помощи.
"В 2026 году в Республике Крым по программе "Земский доктор" планируется принять 62 врача, по программе "Земский фельдшер" - 32 специалиста со средним медицинским образованием", - уточнили в региональном минздраве.
