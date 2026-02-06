https://crimea.ria.ru/20260206/zemskie-vrachi-v-krymu--pochemu-edut-v-glubinku-i-na-chto-tratyat-million-1152988330.html

Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион

Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Он лежал на операционном столе. Было прохладно, светло и немного страшно. Огромный светильник над ним завораживал, а люди в белых одеждах казались очень красивыми. Тогда Акиму Щербакову было шестнадцать. Он попал в больницу с аппендицитом. И ему так понравилось в операционной, что он решил стать врачом. В свои двадцать пять он уже Аким Сергеевич – хирург Красногвардейской ЦРБ в селе Восход. Выучившись, он не только вернулся на свою малую родину, но и уговорил перебраться в район одногруппников и однокурсников. Будь его воля, он бы весь курс к себе перетянул, смеются коллеги.В Крыму за прошлый год участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 человек. Единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей получили 70 врачей, выплаты по 500 тысяч рублей пришли 20 средним медработникам. О том, почему молодые врачи едут в глубинку и на что тратят миллион - узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.Где родился, там и пригодилсяАким Щербаков похож на богатыря: широкоплечий, высокий. Когда он в своей пестрой хирургической шапочке, то росту в нем два метра, глаза у него добрые. Такому доктору можно и довериться.Родители поддержали желание сына стать хирургом. Он вообще первый в семье медик. Отец - ветврач, мама - токарь, работала в Узбекистане на горнодобывающем заводе.В качестве стажера Аким попал в Красногвардейскую центральную районную больницу в августе 2024 года, а в октябре 2025-го уже сам оперировал под чутким руководством заведующего хирургическим отделением Валерия Матвеева. Он и сейчас рядом. Тоже встречает журналистов.- Валерий Александрович, как вам работается с молодыми кадрами?- Отлично! Два с половиной года был здесь один - и приемник на мне, и больные, и документы, и операции. Приходил сюда в половине восьмого утра, а уходил в половине восьмого вечера. Теперь вот молодежь стал учить. Они схватывают все на лету. Молодцы. Теоретически грамотные. И мне стало легче работать, в радость!- Сейчас в вашем отделении специалистов хватает?- Да, сейчас мы укомплектованы. Дождался молодых. А то уж было хотел уходить на пенсию. Но меня главный врач не отпустил. Уговорил. Если вы сейчас уйдете, говорит, я буду вынужден закрыть отделение, и потом мы его уже вряд ли откроем. Вот я и остался.Доктор Матвеев работает в хирургическом отделении Красногвардейской ЦРБ с 1981 года. Был дежурным врачом, потом восемь лет отработал детским хирургом. А с 8 февраля 1989 года занимает должность завотделения.Молодой врач Щербаков, также как и его наставник в профессии хирург Матвеев, нацелен на развитие местной хирургии. Отмечают, что нынешнее руководство больницы всячески этому способствует: идет закупка необходимого инструментария. Совсем скоро в отделении появится лапароскопическая стойка.- Как государство поддерживает молодых специалистов?- Что касается поддержки государства, то мне по программе "Земля врачам" выделили землю под ИЖС. И как раз тот миллион, который выплатили по программе "Земский доктор", мы уже потратили на постройку дома. Фундамент залили. Уже и стены кладут. А пока мы с женой, она у меня тоже врач, педиатр, снимаем квартиру, поближе к работе.Даже человек, закончивший ординатуру, не всегда осознает, что он может работать хирургом. Понимание приходит со временем, даже спустя какое-то время в должности. Бывает и так, что врачи перегорают, не выносят эмоциональной нагрузки, она огромная, рассуждает молодой специалист."Нередко и пациентам, и их родственникам приходится говорить горькую правду. Например, об онкологии, потому что приезжают люди сильно запущенные. Они просто живут и в какой-то момент им резко становится плохо. Потом, при сборе анамнеза, выясняется, что жалобы уже давно, просто на них не обращали внимания. У людей почему-то нет желания заниматься своим здоровьем, хотя медицина-то бесплатная", - с горечью отмечает врач. И добавляет: "Да где-то придется подождать, но это из-за того, что у нас нет достаточного количества специалистов".- Как думаете, почему в медицине нехватка кадров?- Кому-то тяжело, кому-то мало платят. Сложно сказать. Кто-то хочет для себя более спокойной жизни, чем та, что связана с медициной. Ведь болеющему человеку плохо. Он капризный. И с ним надо уметь разговаривать, чтобы он, даже услышав страшный диагноз, не опустил руки, не сдался, не поставил на себе крест.Молодой хирург отмечает, что в районных больницах все еще бывают некоторые сложности в техническом плане. Не хватает узких специалистов, например, врачей УЗИ. В частных клиниках узистов хватает, говорит он.За смену в хирургическом отделении Красногвардейской ЦРБ проводят две-три операции, бывает, что и до пяти. Чаще всего приходится оперировать плановые грыжи, а из экстренного - аппендэктомия, случаются и ампутации конечностей. Но такие операции проводятся только по согласованию с сосудистыми хирургами.- Аким Сергеевич, для хирурга какое самое важное качество характера?Дают жилье и профессиональный ростЗа соседним столом погружен в бумажную работу Некруз Насибович Собиров. Тоже молодой хирург. Он в частную клинку не пошел. А вместе с другом-Щербаковым, своим однокурсником, поддавшись на его уговоры, решил поднимать уровень районной хирургии.Родом Некруз из Таджикистана. Учился в Барнауле, в Алтайском медуниверситете. Но ординатуру уже в Крыму заканчивал. Признается: на свою историческую родину возвращаться не собирается. Уже и российское гражданство получил. А еще квартиру служебную ему дали в Красногвардейском. Если пять лет здесь проживает-проработает, сможет это жилье приватизировать.- Некруз Насибович, почему решили стать врачом?Но получилось не так сразу. Некруз вспоминает практику на первом курсе, когда нужно было сделать внутривенную инъекцию и забор крови."Одна сотрудница, медсестра, сказала: "берите у меня кровь, чтобы попрактиковаться". И я вдруг представил, как прохожу иглой сквозь вену, и отказался. Тогда дал заднюю. Потом со временем устроился на "скорую", это было еще в Барнауле. "Скорая" - хорошая школа для любого врача, это база для экстренного оказания помощи", - говорит Собиров.- А можете рассказать, на что свой "земский" миллион потратили?- Частично потратил. Погасил кредит, который брал еще во время студенчества, чтобы за учебу платить. В Крыму уже на бюджете учился.Кубанская душа в КрымуВ соседнем поселке Октябрьское, в районной больнице, также работает одногруппница Акима Щербакова - врач приемного отделения Мария Кислякова, которую он также убедил стать земским врачом, и еще со студенческих лет нежно называет кубанской душой. И не только потому, что она родилась и выросла на Кубани, а еще и потому, что за врачевание и небезразличное отношение к людям она болеет душой. Человек она открытый и прямолинейный.Родители, которые всегда и во всем поддерживают свою младшую дочку, поначалу пытались отговорить ее от решения поступать в медицинский. Аргументировали тем, что врач — это дело очень ответственное и сложное. Еще говорили о том, что, мол, если выберешь юридическое направление, то старшая сестра-юрист во всем поможет, пойдешь легкой и проторенной дорожкой. Но Маша была непреклонной. Теперь родители ею очень гордятся."Изначально планировала поступать в Кубанский медицинский университет. Москву и Питер даже не рассматривала, потому что очень люблю своих родителей и не могу себе позволить уехать далеко. Но потом случайно оказалась в Крыму, приехала с отцом, который в Симферополе оказался по делам. И когда увидела Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, поняла, что хочу учиться только здесь", - вспоминает Кислякова. И добавляет: "Будто здесь - душа моя на месте. Такое было ощущение".В Крыму вышла замуж за военного. Будущий муж ошибся номером. Потом нашел таинственную незнакомку, чьим голосом был очарован. Через два дня позвал на лошадях кататься, а через три месяца сделал предложение.Шестой курс университета заканчивала уже с малышкой на руках. Бабушка мужа помогала: пока молодая мамочка бегала на пары, она сидела с правнучкой.- Мария Сергеевна, как вы оказались в Красногвардейской ЦРБ?— Это все Аким Сергеевич! (Улыбается). Он меня убеждал, убеждал, убеждал. Зазывал в свой район. Ну и я, в конце концов, подумала, а почему бы не попробовать. Хотя до этого работала в Симферопольской клинической больнице, и там был чудесный коллектив. Но по военной ипотеке мы купили дом в Новоандреевке. Оттуда удобнее добираться в Октябрьское, чем в Симферополь. Миллион, который получила, потратили на обустройство дома.Говорит еще, что с маленьким ребенком не всегда можно "выйти на сутки", особенно, когда малыш болеет или когда его не с кем оставить. В этом плане график работы врача приемного отделения куда удобнее. Да и поток пациентов несколько меньше, чем в городе.Своего студенческого друга, зазвавшего ее в земские врачи, Мария Сергеевна, называет человеком огромных знаний. Именно ему она смело доверила здоровье своего мужа, когда он заболел. Без сомнений, спокойно. Именно так - с доверием - и нужно идти к доктору, говорит.Еще в детстве, от большой любви к отцу, она решила, что будет врачом-эндокринологом. Но на момент поступления в ординатуру ее дочери не было и двух лет. Поняла, что не сможет отдаться эндокринологии полностью. Во фтизиатрии, в пульмонологии ей было проще, увереннее. Поэтому смело сюда и поступила. Но мысли о том, чтобы поступить в ординатуру по эндокринологии, не оставляет, хочет обязательно закрыть этот гештальт.Говоря о проблемах, молодой специалист отмечает, что ей грустно, когда доктора первичного звена не хотят вникать в проблему пациентов."Вот буквально вчера поступала пациентка с анемией средней степени тяжести. У нее гемоглобин уже близится к тяжелой степени -73 грамма на литр. Предполагаю, что у нее злокачественное образование. Только неизвестно, где оно сидит. Для выяснения нужно делать компьютерную томографию с контрастированием - направлять пациентку в Восход. А доктор первичного звена просто дает направление в терапию", - говорит Кислякова.И пусть в Октябрьской больнице нет компьютерного томографа, и "врач-приемник" не имеет возможности тут же взять у пациента кровь на анализ для выяснения уровня гемоглобина и лейкоцитов, все же здесь есть все необходимое для оказания "нормальной, качественной помощи". А "когда до нашей больницы дойдет рентген-аппарат, то вообще все будет очень хорошо", рассуждает она.Доктор Кислякова, как и ее коллеги - одногруппники и однокурсники - тоже хочет профессионально расти и развиваться. Сейчас она "врач-приемник", а через время ей бы хотелось стать заведующей какого-нибудь отделения, если будет такая возможность. И еще второго ребеночка родить хочется.Сколько в Крыму земских врачейКак уточнили в министерстве здравоохранения Крыма, в 2025 году в Республике Крым участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 90 медработников. Единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей получили 70 врачей, а по 500 тысяч рублей - 20 средних медработников.Заключая договор, медработники принимают на себя обязательства отработать в лечебном учреждении не менее пяти лет.Среди участников программы – терапевты, педиатры, а также врачи узких специальностей – неврологи, кардиологи, урологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи и другие.По информации профильного ведомства, новые кадры приняты в 19 медицинских организаций региона. Больше всего специалистов трудоустроено в Красногвардейскую, Бахчисарайскую, Ленинскую ЦРБ, а также в Сакскую и Первомайскую районные больницы и службу скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым:Учат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиковВ Крыму медработникам передали 60 служебных квартирСколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году

