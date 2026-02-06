https://crimea.ria.ru/20260206/zaveduyuschego-morgom-v-peterburge-zapodozrili-v-prodazhe-tel-na-organy-1153017403.html

Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы

Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы

Заведующий моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой фирмы задержаны по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T18:29

2026-02-06T18:29

2026-02-06T18:29

санкт-петербург

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

уголовный кодекс

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111730/03/1117300335_0:278:2998:1964_1920x0_80_0_0_fdbc274e48aa51e021fe2c8f5d936690.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Заведующий моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой фирмы задержаны по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.По данным ведомства, заведующий моргом получал от коммерсанта взятку в размере 500 тысяч рублей.Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и подстрекательства к таковому, дачи и получения взятки.Проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, новости