Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы
Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы
Заведующий моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой фирмы задержаны по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Заведующий моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой фирмы задержаны по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.По данным ведомства, заведующий моргом получал от коммерсанта взятку в размере 500 тысяч рублей.Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и подстрекательства к таковому, дачи и получения взятки.Проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:29 06.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге.
Автомобиль Следственного комитета на дороге. - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Заведующий моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой фирмы задержаны по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.
"В ходе следствия установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, заведующий моргом получал от коммерсанта взятку в размере 500 тысяч рублей.
Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и подстрекательства к таковому, дачи и получения взятки.
Проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
