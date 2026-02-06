https://crimea.ria.ru/20260206/zaveduyuschego-morgom-v-peterburge-zapodozrili-v-prodazhe-tel-na-organy-1153017403.html
Заведующего моргом в Петербурге заподозрили в продаже тел на органы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Заведующий моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой фирмы задержаны по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.По данным ведомства, заведующий моргом получал от коммерсанта взятку в размере 500 тысяч рублей.Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и подстрекательства к таковому, дачи и получения взятки.Проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Заведующий моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой фирмы задержаны по подозрению в продаже невостребованных тел, которые шли для изъятия костной ткани и внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.
"В ходе следствия установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, заведующий моргом получал от коммерсанта взятку в размере 500 тысяч рублей.
Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и подстрекательства к таковому, дачи и получения взятки.
Проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
