Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров

2026-02-06T14:56

Западу стыдно вспоминать обо всем, что было до референдума в Крыму – это все отменено. Для них история начинается там, где только им это удобно.

2026-02-06T14:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Западу стыдно вспоминать обо всем, что было до референдума в Крыму – это все отменено. Для них история начинается там, где только им это удобно. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.Глава российского МИД напомнил, что первый громкий сигнал о себе "путчисты" послали уже в день захвата власти и сказали, что будут отменять статус русского языка. А во-вторых, послали боевиков штурмовать здания в Крыму."И тогда крымчане сказали – не хотим мы с вами ничего общего иметь. Провели референдум, объявили независимость и затем присоединились к Российской Федерации", – сказал глава российского дипведомства.Лавров напомнил, что коллективный Запад при обсуждении вопросов начала украинского конфликта утверждает, что все якобы началось с того, что Россия "аннексировала" Крым. Все, что было до этого – не учитывается.Надо видеть историю во всем ее многообразии, включая первопричины всех ее конфликтов, подытожил вопрос Сергей Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – ЛавровГенсека ООН Гутерреша пригласили в КрымВ Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуострова

