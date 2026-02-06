https://crimea.ria.ru/20260206/zapadu-stydno-za-stranitsy-istorii-do-krymskogo-referenduma--lavrov-1153006226.html
Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
Западу стыдно вспоминать обо всем, что было до референдума в Крыму – это все отменено. Для них история начинается там, где только им это удобно. Такое заявление РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Западу стыдно вспоминать обо всем, что было до референдума в Крыму – это все отменено. Для них история начинается там, где только им это удобно. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

"История начинается там, где это удобно нашим западным коллегам. Как это было (на Украине – ред.) после госпереворота в феврале 2014 года. Когда в нарушение договоренностей, обеспечиваемых Германией, Францией и Польшей, путчисты на утро захватили административные здания, объявили себя победителями", – напомнил Сергей Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что первый громкий сигнал о себе "путчисты" послали уже в день захвата власти и сказали, что будут отменять статус русского языка. А во-вторых, послали боевиков штурмовать здания в Крыму.

"И тогда крымчане сказали – не хотим мы с вами ничего общего иметь. Провели референдум, объявили независимость и затем присоединились к Российской Федерации", – сказал глава российского дипведомства.

Лавров напомнил, что коллективный Запад при обсуждении вопросов начала украинского конфликта утверждает, что все якобы началось с того, что Россия "аннексировала" Крым. Все, что было до этого – не учитывается.

"Мы говорим – подождите, а вот – переворот государственный (на Украине – ред.), вопреки гарантиям, которые дали члены Евросоюза? Нет-нет, это не важно. Вот то, что было до референдума в Крыму – это все отменено, Западу стыдно про это говорить", – сообщил глава МИД.

Надо видеть историю во всем ее многообразии, включая первопричины всех ее конфликтов, подытожил вопрос Сергей Лавров.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Западу стыдно вспоминать обо всем, что было до референдума в Крыму – это все отменено. Для них история начинается там, где только им это удобно. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
"История начинается там, где это удобно нашим западным коллегам. Как это было (на Украине – ред.) после госпереворота в феврале 2014 года. Когда в нарушение договоренностей, обеспечиваемых Германией, Францией и Польшей, путчисты на утро захватили административные здания, объявили себя победителями", – напомнил Сергей Лавров.
Глава российского МИД напомнил, что первый громкий сигнал о себе "путчисты" послали уже в день захвата власти и сказали, что будут отменять статус русского языка. А во-вторых, послали боевиков штурмовать здания в Крыму.
"И тогда крымчане сказали – не хотим мы с вами ничего общего иметь. Провели референдум, объявили независимость и затем присоединились к Российской Федерации", – сказал глава российского дипведомства.
Лавров напомнил, что коллективный Запад при обсуждении вопросов начала украинского конфликта утверждает, что все якобы началось с того, что Россия "аннексировала" Крым. Все, что было до этого – не учитывается.
"Мы говорим – подождите, а вот – переворот государственный (на Украине – ред.), вопреки гарантиям, которые дали члены Евросоюза? Нет-нет, это не важно. Вот то, что было до референдума в Крыму – это все отменено, Западу стыдно про это говорить", – сообщил глава МИД.
Надо видеть историю во всем ее многообразии, включая первопричины всех ее конфликтов, подытожил вопрос Сергей Лавров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
