Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные
Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути следования до 8 часов после ЧП в Тамбовской области. Такие данные приводит перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Кым и из Крыма изменили маршрут.По состоянию на 08.00 МСК:В Крым:📷 №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.📷 №092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов.📷 №028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 6.5 часов. 📷 №068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3.5 часа. 📷 №195 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 2.5 часа. 📷 №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2 часа.📷 №092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1.5 часа. Из Крыма:📷 №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.📷 №068 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.📷 №196 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, следует измененным маршрутом, задерживается на 8 часов.📷 №092 Севастополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 1.5 часа."Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения", - заключили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
