https://crimea.ria.ru/20260206/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-svezhie-dannye-1152993250.html

Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные

Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные

Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути следования до 8 часов после ЧП в Тамбовской области. Такие данные приводит перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T08:25

2026-02-06T08:25

2026-02-06T08:25

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

расписание поездов в крыму

железные дороги крыма

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

крымская железная дорога (кжд)

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149778538_0:58:1113:684_1920x0_80_0_0_0ccedacb5c63af48a05908d352eb8c8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути следования до 8 часов после ЧП в Тамбовской области. Такие данные приводит перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Кым и из Крыма изменили маршрут.По состоянию на 08.00 МСК:В Крым:📷 №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.📷 №092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов.📷 №028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 6.5 часов. 📷 №068 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3.5 часа. 📷 №195 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, проследовал измененным маршрутом, задерживается на 2.5 часа. 📷 №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 2 часа.📷 №092 Москва – Севастополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 1.5 часа. Из Крыма:📷 №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.📷 №068 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 6 часов.📷 №196 Симферополь – Москва, отправлением 4 февраля, следует измененным маршрутом, задерживается на 8 часов.📷 №092 Севастополь – Москва, отправлением 4 февраля, задерживается на 1.5 часа."Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения", - заключили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", расписание поездов в крыму, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), крым, новости крыма