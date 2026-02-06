Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы

https://crimea.ria.ru/20260206/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-aktualnye-dannye-k-vecheru-pyatnitsy-1153020800.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Два поезда в Крым и один состав из Крыма к вечеру пятницы задерживаются в пути следования до трех часов из-за схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отстают от графика третий день. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут. В пятницу перевозчик предупредил о задержке в отправлении из крымской столицы состава №028 Симферополь - Москва. К 22:00 в пути на полтора часа задерживается поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля. На три часа опаздывает состав №028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля. На один час выбился из графика поезд №028 Симферополь – Москва, отправлением 7 февраля.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием введены в график или уже прибыли на станции назначения, добавил перевозчик.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Два поезда в Крым и один состав из Крыма к вечеру пятницы задерживаются в пути следования до трех часов из-за схода с рельсов грузового поезда в Тамбовской области. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс".
4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отстают от графика третий день. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут. В пятницу перевозчик предупредил о задержке в отправлении из крымской столицы состава №028 Симферополь - Москва.
К 22:00 в пути на полтора часа задерживается поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 5 февраля. На три часа опаздывает состав №028 Москва – Симферополь, отправлением 6 февраля.
На один час выбился из графика поезд №028 Симферополь – Москва, отправлением 7 февраля.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием введены в график или уже прибыли на станции назначения, добавил перевозчик.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием введены в график или уже прибыли на станции назначения, добавил перевозчик.