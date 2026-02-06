https://crimea.ria.ru/20260206/vtb-vyyasnil-kto-chasche-stanovitsya-zhertvoy-moshennikov-1152996126.html

ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников

Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 06.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ.Отмечается, что средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет, год назад данный показатель достигал примерно 40 лет.Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область - более 7%.В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области."Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

