ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников
ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников
ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников - РИА Новости Крым, 06.02.2026
ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников
Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ.Отмечается, что средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет, год назад данный показатель достигал примерно 40 лет.Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область - более 7%.В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области."Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников

11:30 06.02.2026 (обновлено: 11:34 06.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в РФ в 2025 году - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50 на 50, сообщает пресс-служба ВТБ.
"ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые в прошлом году попадались на уловки мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана - 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50. По данным исследования ВТБ, женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет, год назад данный показатель достигал примерно 40 лет.
Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область - более 7%.
В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области.
"Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
Лента новостейМолния