https://crimea.ria.ru/20260206/vsu-nochyu-obstrelyali-belgorod--serezno-povrezhdeny-obekty-energetiki-1152994000.html

ВСУ ночью обстреляли Белгород – серьезно повреждены объекты энергетики

ВСУ ночью обстреляли Белгород – серьезно повреждены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 06.02.2026

ВСУ ночью обстреляли Белгород – серьезно повреждены объекты энергетики

Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T09:40

2026-02-06T09:40

2026-02-06T09:44

белгород

обстрелы белгородской области

атаки всу

вячеслав гладков

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/09/1138697586_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6105022a38b684eb4af99323f27ded68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы продолжаются до сих пор. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов", – отметил он.В результате обстрела большой объем повреждений энергетической инфраструктуры получили город Белгород, Белгородский, Ракитянский, Борисовский, Грайворонский, Яковлевский округа, уточнил губернатор.По его информации, аварийные бригады находятся на своих местах. Пункты временного размещения и обогрева пока не разворачивают.В тех микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в учреждения областной и муниципальной собственности (дома культуры, библиотеки, ФОКи и пр.) и бесплатно зарядить телефон, добавил губернатор Белгородской области.Как уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов, для подключения многоквартирных домов, социальных объектов и объектов водоканала задействовали резервную генерацию. Объекты минздрава – больницы, поликлиники – работают в штатном режиме.Накануне сообщалось, что в Белгородской области при атаке украинского беспилотника по машине погиб врач-рентгенолог. Трагедия произошла в селе Илек-Пеньковка поздно вечером. Вражеский дрон ударил по движущемуся по дороге авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма меняют маршрут в связи с ЧП под ТамбовомМир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политологЛавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, атаки всу, вячеслав гладков, новости, новости сво