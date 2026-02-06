https://crimea.ria.ru/20260206/vsu-nochyu-obstrelyali-belgorod--serezno-povrezhdeny-obekty-energetiki-1152994000.html
ВСУ ночью обстреляли Белгород – серьезно повреждены объекты энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы продолжаются до сих пор. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов", – отметил он.В результате обстрела большой объем повреждений энергетической инфраструктуры получили город Белгород, Белгородский, Ракитянский, Борисовский, Грайворонский, Яковлевский округа, уточнил губернатор.По его информации, аварийные бригады находятся на своих местах. Пункты временного размещения и обогрева пока не разворачивают.В тех микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в учреждения областной и муниципальной собственности (дома культуры, библиотеки, ФОКи и пр.) и бесплатно зарядить телефон, добавил губернатор Белгородской области.Как уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов, для подключения многоквартирных домов, социальных объектов и объектов водоканала задействовали резервную генерацию. Объекты минздрава – больницы, поликлиники – работают в штатном режиме.Накануне сообщалось, что в Белгородской области при атаке украинского беспилотника по машине погиб врач-рентгенолог. Трагедия произошла в селе Илек-Пеньковка поздно вечером. Вражеский дрон ударил по движущемуся по дороге авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма меняют маршрут в связи с ЧП под ТамбовомМир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политологЛавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
