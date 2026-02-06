https://crimea.ria.ru/20260206/vsu-atakovali-khersonskuyu-oblast--est-postradavshie-sredi-mirnykh-1152997490.html
2026-02-06T11:39
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима за минувшие сутки атаковали около 20 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали две женщины, их с ранениями госпитализировали в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.По информации губернатора, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Алешках ранения получили 70-летняя и 36-летняя женщины. Обе госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.На автодороге под Голой Пристанью на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль. Никто не пострадал. Также противник обстрелял: Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Казачьи Лагеря и Подстепное, уточнил Сальдо."Ударам БПЛА подверглись: Алешки, Гладковка, Голая Пристань, Заплава, Кардашинка, Корсунка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новониколаевка, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Саги, Солонцы и Казачьи Лагеря", – добавил губернатор Херсонской области.Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы продолжаются до сих пор.
херсонская область
ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных
За сутки ВСУ атаковали 17 населенных пунктов Херсонской области – ранены две женщины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима за минувшие сутки атаковали около 20 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали две женщины, их с ранениями госпитализировали в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки вследствие атак киевских боевиков в Херсонской области пострадали два человека", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Алешках ранения получили 70-летняя и 36-летняя женщины. Обе госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.
На автодороге под Голой Пристанью на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль. Никто не пострадал. Также противник обстрелял: Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Казачьи Лагеря и Подстепное, уточнил Сальдо.
"Ударам БПЛА подверглись: Алешки, Гладковка, Голая Пристань, Заплава, Кардашинка, Корсунка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новониколаевка, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Саги, Солонцы и Казачьи Лагеря", – добавил губернатор Херсонской области.
Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород
и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы продолжаются до сих пор.
