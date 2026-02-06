https://crimea.ria.ru/20260206/vsu-atakovali-khersonskuyu-oblast--est-postradavshie-sredi-mirnykh-1152997490.html

ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных

ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных - РИА Новости Крым, 06.02.2026

ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных

Боевики киевского режима за минувшие сутки атаковали около 20 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали две женщины, их с ранениями госпитализировали в... РИА Новости Крым, 06.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима за минувшие сутки атаковали около 20 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали две женщины, их с ранениями госпитализировали в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.По информации губернатора, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Алешках ранения получили 70-летняя и 36-летняя женщины. Обе госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.На автодороге под Голой Пристанью на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль. Никто не пострадал. Также противник обстрелял: Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Казачьи Лагеря и Подстепное, уточнил Сальдо."Ударам БПЛА подверглись: Алешки, Гладковка, Голая Пристань, Заплава, Кардашинка, Корсунка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новониколаевка, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Саги, Солонцы и Казачьи Лагеря", – добавил губернатор Херсонской области.Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы продолжаются до сих пор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской областиШесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиМассированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно

