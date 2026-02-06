Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/vsu-atakovali-khersonskuyu-oblast--est-postradavshie-sredi-mirnykh-1152997490.html
ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных
ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных - РИА Новости Крым, 06.02.2026
ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных
Боевики киевского режима за минувшие сутки атаковали около 20 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали две женщины, их с ранениями госпитализировали в... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T11:39
2026-02-06T11:39
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151679962_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_73b004a798b67cd868159d4dc522fd34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима за минувшие сутки атаковали около 20 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали две женщины, их с ранениями госпитализировали в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.По информации губернатора, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Алешках ранения получили 70-летняя и 36-летняя женщины. Обе госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.На автодороге под Голой Пристанью на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль. Никто не пострадал. Также противник обстрелял: Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Казачьи Лагеря и Подстепное, уточнил Сальдо."Ударам БПЛА подверглись: Алешки, Гладковка, Голая Пристань, Заплава, Кардашинка, Корсунка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новониколаевка, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Саги, Солонцы и Казачьи Лагеря", – добавил губернатор Херсонской области.Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы продолжаются до сих пор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской областиШесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиМассированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151679962_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_6e664ec088b15c4f5b3da29cf4f2893d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, происшествия
ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных

За сутки ВСУ атаковали 17 населенных пунктов Херсонской области – ранены две женщины

11:39 06.02.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима за минувшие сутки атаковали около 20 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали две женщины, их с ранениями госпитализировали в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки вследствие атак киевских боевиков в Херсонской области пострадали два человека", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Алешках ранения получили 70-летняя и 36-летняя женщины. Обе госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.
На автодороге под Голой Пристанью на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль. Никто не пострадал. Также противник обстрелял: Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Казачьи Лагеря и Подстепное, уточнил Сальдо.
"Ударам БПЛА подверглись: Алешки, Гладковка, Голая Пристань, Заплава, Кардашинка, Корсунка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новониколаевка, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Саги, Солонцы и Казачьи Лагеря", – добавил губернатор Херсонской области.
Украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе повреждена энергетическая инфраструктура, восстановительные работы продолжаются до сих пор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Массированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
 
Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
13:28В Крыму появится школа для одаренных детей
13:12Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби
13:02Армия России взяла под контроль восемь сел за неделю
12:48Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
12:41Как вернуть в магазин электронику и получить компенсацию - новое в законе
12:29Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
12:22В Симферополе посетители избили работника кафе
12:01Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
11:55Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма
11:4631 млн бутылок за год – в Севастополе растет объем производства вина
11:39ВСУ атаковали Херсонскую область – есть пострадавшие среди мирных
11:30ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников
11:10Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
11:03Стрельба и взрывы по всему побережью Севастополя: что известно
10:52Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн
10:46Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учитель
10:40Задержка поездов крымского направления: свежие данные
10:31В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
10:23В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной
Лента новостейМолния