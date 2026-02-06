https://crimea.ria.ru/20260206/vse-ranennye-pri-atake-vsu-na-khorly-vypisany-iz-bolnits-kryma-1152998079.html

Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Все пострадавшие при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, которые проходили лечение в Крыму, выписаны из больниц. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве.Уточняется, что последняя пациентка, находившаяся под наблюдением врачей в Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6, была выписана 5 февраля.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

