Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма
Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма
Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма
Все пострадавшие при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, которые проходили лечение в Крыму, выписаны из больниц. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.02.2026
атака всу на село хорлы в херсонской области
крым
новости крыма
минздрав крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Все пострадавшие при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, которые проходили лечение в Крыму, выписаны из больниц. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве.Уточняется, что последняя пациентка, находившаяся под наблюдением врачей в Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6, была выписана 5 февраля.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
атака всу на село хорлы в херсонской области, крым, новости крыма, минздрав крыма
Все раненные при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма

Все пострадавшие при атаке ВСУ на Хорлы выписаны из больниц Крыма - минздрав

11:55 06.02.2026 (обновлено: 11:57 06.02.2026)
 
Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6
Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Все пострадавшие при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, которые проходили лечение в Крыму, выписаны из больниц. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве.
"На сегодняшний день все пациенты, госпитализированные в медицинские организации Республики Крым после удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, завершили стационарное лечение", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что последняя пациентка, находившаяся под наблюдением врачей в Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6, была выписана 5 февраля.

Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиКрымНовости КрымаМинздрав Крыма
 
