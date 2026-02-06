https://crimea.ria.ru/20260206/vopros-kryma-budet-odnim-iz-vazhnykh-na-gryaduschem-otchete-pravitelstva-rf-1153004283.html

Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ

2026-02-06T21:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Вопрос развития Крыма станет одним из самых важных и актуальных на грядущем ежегодном отчете правительства России, который начнется в Госдуме РФ 24 февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат ГД Леонид Ивлев.Рассматриваться и обсуждаться в ходе таких правительственных докладов будет все, что сделано и предстоит сделать в рамках государственных программ, в том числе в Республике Крым, заметил он.По его словам, на эти вопросы обязательно будут получены ответы, их доведут до жителей республики."Тем самым Государственная Дума обеспечивает конституционный парламентский контроль за исполнительной властью. Естественно, результаты отчета правительства мы будем обсуждать и более подробно об этом расскажем", – заключил парламентарий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе

