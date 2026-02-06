Рейтинг@Mail.ru
Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ - РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260206/vopros-kryma-budet-odnim-iz-vazhnykh-na-gryaduschem-otchete-pravitelstva-rf-1153004283.html
Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ
Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ
Вопрос развития Крыма станет одним из самых важных и актуальных на грядущем ежегодном отчете правительства России, который начнется в Госдуме РФ 24 февраля. Об... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T21:24
2026-02-06T21:24
леонид ивлев
правительство россии
государственная дума рф
крым
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
крым
Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ

Вопрос Крыма будет одним из самых важных на грядущем отчете кабмина РФ - депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Вопрос развития Крыма станет одним из самых важных и актуальных на грядущем ежегодном отчете правительства России, который начнется в Госдуме РФ 24 февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат ГД Леонид Ивлев.
"В период с 24 по 25 февраля в Государственную Думу приходит председатель правительства вместе с вице-премьерами, министрами и отчитывается о проведенной работе по социально-экономическому развитию Российской Федерации, всех ее регионов. Естественно, вопрос Крыма будет одним из важных, одним из актуальных", – сказал Ивлев.
Рассматриваться и обсуждаться в ходе таких правительственных докладов будет все, что сделано и предстоит сделать в рамках государственных программ, в том числе в Республике Крым, заметил он.
"Параллельно депутаты направили полторы сотни вопросов председателю правительства из регионов, из Крыма также. Мы интересуемся рядом вопросов, связанным с развитием севера полуострова, запада Крыма и ЮБК (Южный берег Крыма - ред.), развитием промышленного потенциала региона", – сказал Ивлев.
По его словам, на эти вопросы обязательно будут получены ответы, их доведут до жителей республики.
"Тем самым Государственная Дума обеспечивает конституционный парламентский контроль за исполнительной властью. Естественно, результаты отчета правительства мы будем обсуждать и более подробно об этом расскажем", – заключил парламентарий.
