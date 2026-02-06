https://crimea.ria.ru/20260206/vesna-v-fevrale-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1152978178.html
Весна в феврале: погода в Крыму на пятницу
Весна в феврале: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Весна в феврале: погода в Крыму на пятницу
Ночью и утром в отдельных районах туман, в северных районах на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.02.2026
погода
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Пройдут дожди, лишь ночью 6 февраля преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, в северных районах на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3...+5, днем потеплеет до +13. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+2, а днем воздух прогреется до +10.
Погода в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Пройдут дожди, лишь ночью 6 февраля преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, в северных районах на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в северных районах -1…-3; днем +2…+7, в центральных и южных районах до +13", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3...+5, днем потеплеет до +13. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+2, а днем воздух прогреется до +10.
