Весна в феврале: погода в Крыму на пятницу

Ночью и утром в отдельных районах туман, в северных районах на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T00:01
2026-02-06T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Пройдут дожди, лишь ночью 6 февраля преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, в северных районах на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3...+5, днем потеплеет до +13. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+2, а днем воздух прогреется до +10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 06.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Пройдут дожди, лишь ночью 6 февраля преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, в северных районах на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в северных районах -1…-3; днем +2…+7, в центральных и южных районах до +13", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3...+5, днем потеплеет до +13. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+2, а днем воздух прогреется до +10.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
