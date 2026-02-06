https://crimea.ria.ru/20260206/v-vtb-prognoziruyut-ukreplenie-kursa-dollara-v-i-kvartale-1153006123.html

В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале

Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции"."Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортеров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в I квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар", - приводится в сообщении ВТБ мнение инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева.В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют курс на уровне 90-95 рублей за доллар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

