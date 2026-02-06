https://crimea.ria.ru/20260206/v-vtb-prognoziruyut-ukreplenie-kursa-dollara-v-i-kvartale-1153006123.html
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T14:50
2026-02-06T14:50
2026-02-06T14:50
втб
банк
новости
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147829_0:40:1620:951_1920x0_80_0_0_24c752cf31243717340a954da79067aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции"."Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортеров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в I квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар", - приводится в сообщении ВТБ мнение инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева.В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют курс на уровне 90-95 рублей за доллар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147829_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_1c5803a8dc6d3ee343dd09c541ee21dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, новости, курс рубля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".
"Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортеров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в I квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар", - приводится в сообщении ВТБ мнение инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева.
В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют курс на уровне 90-95 рублей за доллар.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.