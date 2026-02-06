Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/v-vtb-prognoziruyut-ukreplenie-kursa-dollara-v-i-kvartale-1153006123.html
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T14:50
2026-02-06T14:50
втб
банк
новости
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147829_0:40:1620:951_1920x0_80_0_0_24c752cf31243717340a954da79067aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции"."Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортеров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в I квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар", - приводится в сообщении ВТБ мнение инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева.В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют курс на уровне 90-95 рублей за доллар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147829_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_1c5803a8dc6d3ee343dd09c541ee21dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, новости, курс рубля

В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале

14:50 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Курс российского рубля в I квартале может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость, и достичь отметки 85 рублей за доллар, считают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".
"Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортеров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в I квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар", - приводится в сообщении ВТБ мнение инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева.
В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют курс на уровне 90-95 рублей за доллар.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТББанкНовостиКурс рубля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
14:24Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
14:20Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%
14:12В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
14:07Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
13:55В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены
13:43На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
13:28В Крыму появится школа для одаренных детей
13:12Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби
13:02Новости СВО: армия России взяла под контроль восемь сел за неделю
12:48Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
Лента новостейМолния