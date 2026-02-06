Рейтинг@Mail.ru
В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП с двумя детьми, которых сбили на пешеходном переходе в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП с двумя детьми, которых сбили на пешеходном переходе в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Детей с места происшествия с различными травмами доставили в больницу, добавили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:12 06.02.2026 (обновлено: 14:15 06.02.2026)
 
© МВД КрымаДТП в Судаке: двое детей получили травмы на пешеходном переходе
ДТП в Судаке: двое детей получили травмы на пешеходном переходе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП с двумя детьми, которых сбили на пешеходном переходе в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"6 февраля 2026 года, водитель автомобиля "Ваз 21150", двигаясь по Феодосийскому шоссе, допустил наезд на двух несовершеннолетних 2010 и 2018 годов рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери", - говорится в сообщении.
Детей с места происшествия с различными травмами доставили в больницу, добавили в прокуратуре.
Лента новостейМолния