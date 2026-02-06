https://crimea.ria.ru/20260206/v-sudake-legkovushka-sbila-dvukh-detey-na-peshekhodnom-perekhode-1153002685.html
В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП с двумя детьми, которых сбили на пешеходном переходе в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства ДТП с двумя детьми, которых сбили на пешеходном переходе в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Детей с места происшествия с различными травмами доставили в больницу, добавили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
