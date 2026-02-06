Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе посетители избили работника кафе - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Симферополе посетители избили работника кафе
В Симферополе посетители избили работника кафе - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Симферополе посетители избили работника кафе
Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, инцидент произошел в кафе, расположенном в поселке Молодежное. Причиной конфликта стало недовольство посетителей закрытием заведения.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали участников конфликта, получены признательные показания. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело."Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нанесения травм работнику одного из заведений общественного питания в Симферопольском районе (ч. 2 ст. 112 УК РФ)", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что в Ялте водитель рейсового автобуса получил травмы в ходе конфликта с пассажиром из-за просьбы уступить место девушке. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар по голове.
мвд по республике крым, происшествия, симферополь, закон и право, крым, новости крыма
В Симферополе посетители избили работника кафе

В Симферополе недовольные посетители избили работника кафе

12:22 06.02.2026 (обновлено: 12:25 06.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в кафе, расположенном в поселке Молодежное. Причиной конфликта стало недовольство посетителей закрытием заведения.
"Словесная перепалка с работником заведения переросла в драку. Указанный инцидент был опубликован в интернете. 32-летний потерпевший был госпитализирован в учреждение здравоохранения", – сказано в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали участников конфликта, получены признательные показания. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
"Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нанесения травм работнику одного из заведений общественного питания в Симферопольском районе (ч. 2 ст. 112 УК РФ)", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Ялте водитель рейсового автобуса получил травмы в ходе конфликта с пассажиром из-за просьбы уступить место девушке. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар по голове.
В Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязни
Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в суд
В Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регион
 
