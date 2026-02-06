https://crimea.ria.ru/20260206/v-simferopole-posetiteli-izbili-rabotnika-kafe-1152998990.html
В Симферополе посетители избили работника кафе
В Симферополе посетители избили работника кафе - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Симферополе посетители избили работника кафе
Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T12:22
2026-02-06T12:22
2026-02-06T12:25
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
закон и право
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_f069f0fbd05f174c29ff9731741fe042.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, инцидент произошел в кафе, расположенном в поселке Молодежное. Причиной конфликта стало недовольство посетителей закрытием заведения.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали участников конфликта, получены признательные показания. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело."Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нанесения травм работнику одного из заведений общественного питания в Симферопольском районе (ч. 2 ст. 112 УК РФ)", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что в Ялте водитель рейсового автобуса получил травмы в ходе конфликта с пассажиром из-за просьбы уступить место девушке. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар по голове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязниРазбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в судВ Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регион
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9589da0c03ee67f6deb2ba7edd0bd75b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, происшествия, симферополь, закон и право, крым, новости крыма
В Симферополе посетители избили работника кафе
В Симферополе недовольные посетители избили работника кафе
12:22 06.02.2026 (обновлено: 12:25 06.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в кафе, расположенном в поселке Молодежное. Причиной конфликта стало недовольство посетителей закрытием заведения.
"Словесная перепалка с работником заведения переросла в драку. Указанный инцидент был опубликован в интернете. 32-летний потерпевший был госпитализирован в учреждение здравоохранения", – сказано в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали участников конфликта, получены признательные показания. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
"Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нанесения травм работнику одного из заведений общественного питания в Симферопольском районе (ч. 2 ст. 112 УК РФ)", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Ялте водитель рейсового автобуса получил травмы в ходе конфликта с пассажиром из-за просьбы уступить место девушке
. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар по голове.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: