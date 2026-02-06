https://crimea.ria.ru/20260206/v-simferopole-posetiteli-izbili-rabotnika-kafe-1152998990.html

В Симферополе посетители избили работника кафе

В Симферополе посетители избили работника кафе - РИА Новости Крым, 06.02.2026

В Симферополе посетители избили работника кафе

Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T12:22

2026-02-06T12:22

2026-02-06T12:25

мвд по республике крым

происшествия

симферополь

закон и право

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_f069f0fbd05f174c29ff9731741fe042.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Посетители избили официанта в одном из кафе Симферопольского района за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, инцидент произошел в кафе, расположенном в поселке Молодежное. Причиной конфликта стало недовольство посетителей закрытием заведения.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали участников конфликта, получены признательные показания. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело."Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нанесения травм работнику одного из заведений общественного питания в Симферопольском районе (ч. 2 ст. 112 УК РФ)", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что в Ялте водитель рейсового автобуса получил травмы в ходе конфликта с пассажиром из-за просьбы уступить место девушке. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар по голове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязниРазбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в судВ Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регион

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, происшествия, симферополь, закон и право, крым, новости крыма