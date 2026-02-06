https://crimea.ria.ru/20260206/v-simferopole-otrabotayut-deystviya-pri-likvidatsii-ugrozy-terakta-1152983958.html
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта
В Симферополе в пятницу спецслужбы отработают готовность к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T06:41
2026-02-06T06:41
2026-02-06T06:41
крым
симферополь
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
администрация симферополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131379088_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d5d6c78389ce83f87a0d4bdefe7f778.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу спецслужбы отработают готовность к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Учения начнутся в 10 утра и будут длиться до 16:00.Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131379088_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_31f371871882dc12993b8eec8cddf6cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, администрация симферополя
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта
В Симферополе 6 февраля спецслужбы будут тренироваться ликвидировать угрозу теракта