https://crimea.ria.ru/20260206/v-simferopole-otrabotayut-deystviya-pri-likvidatsii-ugrozy-terakta-1152983958.html

В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта

В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта - РИА Новости Крым, 06.02.2026

В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта

В Симферополе в пятницу спецслужбы отработают готовность к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы. РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T06:41

2026-02-06T06:41

2026-02-06T06:41

крым

симферополь

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

администрация симферополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131379088_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d5d6c78389ce83f87a0d4bdefe7f778.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу спецслужбы отработают готовность к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Учения начнутся в 10 утра и будут длиться до 16:00.Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, администрация симферополя