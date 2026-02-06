Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта
В Симферополе в пятницу спецслужбы отработают готовность к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы. РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T06:41
2026-02-06T06:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу спецслужбы отработают готовность к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.Учения начнутся в 10 утра и будут длиться до 16:00.Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта

В Симферополе 6 февраля спецслужбы будут тренироваться ликвидировать угрозу теракта

06:41 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу спецслужбы отработают готовность к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщает администрация крымской столицы.
Учения начнутся в 10 утра и будут длиться до 16:00.

"В районе предприятия "Вода Крыма" на улице Тарабукина,1 будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Симферополя призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
