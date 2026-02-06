https://crimea.ria.ru/20260206/v-sevastopole-vor-pogorel-na-krazhe-v-cheburechnoy-1152994787.html

В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной

В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной

севастополь

новости севастополя

кража

закон и право

умвд россии по севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. 36-летний рецидивист вынес из чебуречной в Севастополе деньги и технику, но попался правоохранителям. Как сообщает пресс-служба полиции города, к преступлению злоумышленник готовился особенно ответственно.По данным полиции, фигурант проник в чебуречную в Ленинском районе. Учитывая достаточное количество видеокамер в кафе и судимостей в своей биографии, мужчина натянул на голову бейсболку, надел медицинскую маску, а на ноги намотал тряпки, чтобы не оставить следов.Наличку злоумышленник потратил на покупки, терминал выбросил, а музыкальный бокс продал. Администрация чебуречной насчитала 50 тысяч рублей убытков и сообщила в полицию. Изобретательного вора вычислили и задержали. Уголовное дело открыто по статье о краже, фигуранту грозит до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежалДеньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеровРасхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных

севастополь

севастополь, новости севастополя, кража, закон и право, умвд россии по севастополю