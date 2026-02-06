Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной
В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной
36-летний рецидивист вынес из чебуречной в Севастополе деньги и технику, но попался правоохранителям. Как сообщает пресс-служба полиции города, к преступлению... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T10:23
2026-02-06T10:23
севастополь
новости севастополя
кража
закон и право
умвд россии по севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. 36-летний рецидивист вынес из чебуречной в Севастополе деньги и технику, но попался правоохранителям. Как сообщает пресс-служба полиции города, к преступлению злоумышленник готовился особенно ответственно.По данным полиции, фигурант проник в чебуречную в Ленинском районе. Учитывая достаточное количество видеокамер в кафе и судимостей в своей биографии, мужчина натянул на голову бейсболку, надел медицинскую маску, а на ноги намотал тряпки, чтобы не оставить следов.Наличку злоумышленник потратил на покупки, терминал выбросил, а музыкальный бокс продал. Администрация чебуречной насчитала 50 тысяч рублей убытков и сообщила в полицию. Изобретательного вора вычислили и задержали. Уголовное дело открыто по статье о краже, фигуранту грозит до пяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежалДеньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеровРасхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
севастополь, новости севастополя, кража, закон и право, умвд россии по севастополю
В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной

В Севастополе рецидивист вынес деньги и технику из чебуречной

10:23 06.02.2026
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. 36-летний рецидивист вынес из чебуречной в Севастополе деньги и технику, но попался правоохранителям. Как сообщает пресс-служба полиции города, к преступлению злоумышленник готовился особенно ответственно.
По данным полиции, фигурант проник в чебуречную в Ленинском районе. Учитывая достаточное количество видеокамер в кафе и судимостей в своей биографии, мужчина натянул на голову бейсболку, надел медицинскую маску, а на ноги намотал тряпки, чтобы не оставить следов.
"В такой маскировке "джентльмен удачи" ночью повредил входные роллеты общепита и забрался внутрь. Там он украл из кассы 25 тысяч рублей, аккуратно собрал в пакет музыкальный центр и банковский терминал, а затем скрылся", – сообщили в полиции.
Наличку злоумышленник потратил на покупки, терминал выбросил, а музыкальный бокс продал. Администрация чебуречной насчитала 50 тысяч рублей убытков и сообщила в полицию. Изобретательного вора вычислили и задержали. Уголовное дело открыто по статье о краже, фигуранту грозит до пяти лет.
