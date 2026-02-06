https://crimea.ria.ru/20260206/v-selo-tylovoe-pod-sevastopolem-proveli-gaz-1153018299.html
В село Тыловое под Севастополем провели газ
06.02.2026
В село Тыловое под Севастополем провели газ
В селе Тыловое под Севастополем жители могут подключиться к газу. В поселении достроены и введены в эксплуатацию газораспределительные сети и межпоселковый... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В селе Тыловое под Севастополем жители могут подключиться к газу. В поселении достроены и введены в эксплуатацию газораспределительные сети и межпоселковый газопровод, а также открыт мобильный штаб. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что подключать дома начнут в ближайшие недели. А пока жители могут оформить все необходимые документы без выезда в город.Кроме того, бесплатно газ внутри участка подведут для 11 льготных категорий жителей.Он добавил, что в этом году газ дойдет также до севастопольских сел Озерное, Передовое и Орлиное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какие села Крыма в 2026 году придет газКогда газифицируют Дом культуры в симферопольской НиколаевкеПравительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя
В село Тыловое под Севастополем провели газ
В Севастополе в селе Тыловое ввели в эксплуатацию газораспределительные сети и газопровод
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В селе Тыловое под Севастополем жители могут подключиться к газу. В поселении достроены и введены в эксплуатацию газораспределительные сети и межпоселковый газопровод, а также открыт мобильный штаб. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что подключать дома начнут в ближайшие недели. А пока жители могут оформить все необходимые документы без выезда в город.
"Что можно сделать на месте: оставить заявку на подключение, получить технические и правовые консультации, оформить документы и пройти все шаги до пуска газа и заключения договора — без поездок в город", - отметил губернатор в Telegram.
Кроме того, бесплатно газ внутри участка подведут для 11 льготных категорий жителей.
"Все работы внутри участка — от проектирования до установки газового оборудования — для них выполняются бесплатно. Среди них: многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники специальной военной операции", - перечислил Разожаев.
Он добавил, что в этом году газ дойдет также до севастопольских сел Озерное, Передовое и Орлиное.
