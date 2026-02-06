Рейтинг@Mail.ru
В село Тыловое под Севастополем провели газ - РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260206/v-selo-tylovoe-pod-sevastopolem-proveli-gaz-1153018299.html
В село Тыловое под Севастополем провели газ
В село Тыловое под Севастополем провели газ - РИА Новости Крым, 06.02.2026
В село Тыловое под Севастополем провели газ
В селе Тыловое под Севастополем жители могут подключиться к газу. В поселении достроены и введены в эксплуатацию газораспределительные сети и межпоселковый... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T19:13
2026-02-06T19:13
севастополь
михаил развожаев
газ
газоснабжение
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153018066_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_182f52236780d0b7e16e41223bee1f4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В селе Тыловое под Севастополем жители могут подключиться к газу. В поселении достроены и введены в эксплуатацию газораспределительные сети и межпоселковый газопровод, а также открыт мобильный штаб. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что подключать дома начнут в ближайшие недели. А пока жители могут оформить все необходимые документы без выезда в город.Кроме того, бесплатно газ внутри участка подведут для 11 льготных категорий жителей.Он добавил, что в этом году газ дойдет также до севастопольских сел Озерное, Передовое и Орлиное.
севастополь
севастополь, михаил развожаев, газ, газоснабжение, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости севастополя
В село Тыловое под Севастополем провели газ

В Севастополе в селе Тыловое ввели в эксплуатацию газораспределительные сети и газопровод

19:13 06.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевГазификация села Тыловое в Севастополе
Газификация села Тыловое в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В селе Тыловое под Севастополем жители могут подключиться к газу. В поселении достроены и введены в эксплуатацию газораспределительные сети и межпоселковый газопровод, а также открыт мобильный штаб. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что подключать дома начнут в ближайшие недели. А пока жители могут оформить все необходимые документы без выезда в город.

"Что можно сделать на месте: оставить заявку на подключение, получить технические и правовые консультации, оформить документы и пройти все шаги до пуска газа и заключения договора — без поездок в город", - отметил губернатор в Telegram.

Кроме того, бесплатно газ внутри участка подведут для 11 льготных категорий жителей.
"Все работы внутри участка — от проектирования до установки газового оборудования — для них выполняются бесплатно. Среди них: многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники специальной военной операции", - перечислил Разожаев.
Он добавил, что в этом году газ дойдет также до севастопольских сел Озерное, Передовое и Орлиное.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В какие села Крыма в 2026 году придет газ
Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
Правительство выделило 19 млрд рублей на развитие Севастополя
 
СевастопольМихаил РазвожаевГазГазоснабжениеЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Севастополя
 
