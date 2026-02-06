https://crimea.ria.ru/20260206/v-rossii-uzhestochat-trebovaniya-k-prokhozhdeniyu-migrantami-medosmotrov-1153002560.html

В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медосмотров

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медицинских освидетельствований, чтобы они не могли получать фиктивные справки о здоровье, имея болезни, и разносить инфекции в разных коллективах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.По словам Ивлева, принятые законы по совершенствованию миграционного законодательства в России уже заработали.Тем не менее России нужны трудовые ресурсы, для обеспечения этого сейчас "разрабатывается очень важный законопроект", добавил он.Ранее, в январе, председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин сообщил, что ГД готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования (с 90 до 30 дней) и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму

