В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в мечети в Пакистане во время пятничной молитвы. Как сообщают местные СМИ с ссылкой на представителя районной администрации, в результате инцидента погибли 15 и ранены 80 человек.Уточняется, что взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в столице страны. На месте работают полицейские и спасатели. Характер взрыва устанавливают эксперты, которым предстоит выяснить, был ли это теракт, совершенный смертником, или взрывное устройство было заложено заранее.Подчеркивается также, что инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в мечети в Пакистане во время пятничной молитвы. Как сообщают местные СМИ с ссылкой на представителя районной администрации, в результате инцидента погибли 15 и ранены 80 человек.
"По меньшей мере 15 человек погибли и более 80 получили ранения", – цитирует сообщения местной прессы РИА Новости.
Уточняется, что взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в столице страны. На месте работают полицейские и спасатели. Характер взрыва устанавливают эксперты, которым предстоит выяснить, был ли это теракт, совершенный смертником, или взрывное устройство было заложено заранее.
Подчеркивается также, что инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
