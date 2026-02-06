https://crimea.ria.ru/20260206/v-paktistane-progremel-vzryv-v-mecheti--15-chelovek-pogibli-i-80-raneny-1153001119.html

В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены

06.02.2026

В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены

Взрыв прогремел в мечети в Пакистане во время пятничной молитвы. Как сообщают местные СМИ с ссылкой на представителя районной администрации, в результате... РИА Новости Крым, 06.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в мечети в Пакистане во время пятничной молитвы. Как сообщают местные СМИ с ссылкой на представителя районной администрации, в результате инцидента погибли 15 и ранены 80 человек.Уточняется, что взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в столице страны. На месте работают полицейские и спасатели. Характер взрыва устанавливают эксперты, которым предстоит выяснить, был ли это теракт, совершенный смертником, или взрывное устройство было заложено заранее.Подчеркивается также, что инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человекПри взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро раненыПожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек

