пакистан, происшествия, взрыв, новости, в мире
В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены

При взрыве в мечети в Пакистане погибли 15 и ранены 80 человек – власти

13:55 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в мечети в Пакистане во время пятничной молитвы. Как сообщают местные СМИ с ссылкой на представителя районной администрации, в результате инцидента погибли 15 и ранены 80 человек.
"По меньшей мере 15 человек погибли и более 80 получили ранения", – цитирует сообщения местной прессы РИА Новости.
Уточняется, что взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в столице страны. На месте работают полицейские и спасатели. Характер взрыва устанавливают эксперты, которым предстоит выяснить, был ли это теракт, совершенный смертником, или взрывное устройство было заложено заранее.
Подчеркивается также, что инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
ПакистанПроисшествияВзрывНовостиВ мире
 
